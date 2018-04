porta la firma del capogruppo di forza italia, giuseppe milazzo

Duecentomila euro presi dal capitolo di bilancio per le indennità di carica del presidente della Regione siciliana e degli assessori per destinarli al ripopolamento del coniglio selvatico: è quanto prevede un emendamento alla manovra finanziaria, approvata stamani in commissione Bilancio dell’Assemblea regionale.

La norma porta la firma del capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Milazzo. Il prelievo sul capitolo delle indennità, che

ammonta a 1,63 milioni e rientra tra le spese obbligatorie, è del 13% circa.

Adesso spetta all’Assemblea, che lunedì incardinerà in aula bilancio e legge di stabilità per l’avvio dell’esame dei

documenti, confermare la norma che interviene per sostenere il coniglio selvatico, il cui numero di esemplari si è ridotto

negli ultimi anni creando problemi alla filiera faunistica nell’isola.