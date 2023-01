Ok in commissione

Marco Intravaia, deputato regionale di Fratelli d’Italia, primo firmatario dell’emendamento alla Legge di Stabilità approvato in Commissione Bilancio, che finanzia la sicurezza sulle spiagge libere siciliane.

Il ripristino della sicurezza sulle spiagge

Il provvedimento prevede una dotazione finanziaria di un milione di euro a beneficio dei Comuni, per ripristinare il servizio di vigilanza e salvataggio che da tanti anni non riceveva dotazione finanziaria, arrecando gravi danni alla sicurezza dei bagnanti sulle spiagge libere. “Avere lasciato – ha detto Intravaia – senza risorse finanziarie la vigilanza e il salvataggio sulle spiagge siciliane era una mancanza che andava colmata, per garantire sicurezza ai bagnati e opportunità occupazionali”.

Il taglio dell’ufficio di progettazione, mal di pancia alla Regione

La decisione del governo regionale di tagliare l’ufficio di progettazione non sembra andare giù a tutta la maggioranza. La voce fuori dal coro è quella Marco Intravaia, il deputato regionale di Fratelli d’Italia. Le sue parole confermano in qualche modo il non idilliaco rapporto con il resto della coalizione.

“Dispiaciuto”

“Sono molto dispiaciuto – ha commentato Intravaia – nell’apprendere che l’Ufficio speciale progettazione sarà soppresso. Era stato istituito dal precedente governo regionale per sopperire alle difficoltà economiche e di know how dei Comuni che non riescono ad assolvere alle esigenze di progettazione. Enti locali che incontrano non poche difficoltà per accedere alle varie fonti di finanziamento. In questi anni, l’Ufficio ha svolto un prezioso ruolo di raccordo e impulso, riconosciuto da tutti gli amministratori locali”.

L’appello a Schifani

Centinaia di progetti sono stati redatti e poi approvati grazie al prezioso supporto di questo apparato. Questa la tesi di Intravaia. “Eliminarlo – aggiunge il parlamentare di Fratelli d’Italia – avrà contraccolpi sulla progettualità e a risentirne sarà anche la loro capacità di spesa, in un momento delicato in cui lo sviluppo infrastrutturale, anche a livello locale, è avvertito come una priorità. Mi appello al presidente della Regione Renato Schifani e alla sua sensibilità rispetto a questo aspetto delicato per il nostro sviluppo. Presenterò un ordine del giorno al riguardo”.