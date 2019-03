la nota dell'associazione ambientalista

“All’ARS Si sta preparando un’altra, ennesima, porcata in favore degli abusivi. Altri deputati che presentano un emendamento per farsi la campagna elettorale. Ovviamente, dicono, non intendono salvare e sanare le case abusive ma, in attesa di un fantomatico piano di risanamento dei territori dove le case insanabili insistono, si sospendono le demolizioni, quelle poche che finalmente si stanno facendo e quelle future”.

Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia.

Zanna spiega: “E se adesso ci sono più sindaci che applicano semplicemente la legge, spesso costretti dalle Procure, bisogna agire e fermarli in tutti i modi possibili.Non si possono applicare norme complesse di pianificazione urbanistica a singoli atti quali sono le demolizioni, distribuite nel territorio e che non creano una trasformazione significativa. L’uovo di Colombo, ideato in modo a dir poco capzioso e cervellotico dai deputati Caronia, Piazza e Tamajo, é una nuova, ennesima, brutta pagina della politica siciliana”.

Dure le parole di Zanna che accusa: “I morti di Casteldaccia, quella famiglia distrutta, non hanno insegnato nulla, sulla loro pelle un’altra caccia al voto, un altro appello rivolto a chi non ha ancora compiuto il reato di abusivismo: costruite illegalmente, tanto ci pensiamo noi a sanare!”.

Conclude Zanna: “Due di questi deputati fanno parte dello stesso partito dell’assessore Cordaro, colui che da assessore al territorio si deve esprimere sull’emendamento: auspichiamo che sia lui che la maggioranza dei deputati dell’ARS respingano questo squallido tentativo di sanare le nostre vergogne”.

(foto di repertorio)