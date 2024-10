Keynes Festival si terrà il 23 e 24 novembre

I giovani soffrono di ansia o depressione. Secondo i dati dell’ultima indagine pubblicata su Il Sole 24 ore sono il 49,4% .

In risposta a queste preoccupazioni, il Keynes Institute di Palermo ha organizzato il Keynes Festival, un evento che si terrà il 23 e 24 novembre.

Tra i temi principali vi sarà proprio l’educazione alle emozioni, che verrà approfondito dal noto psicopedagogista e scrittore Stefano Rossi, esperto di didattica innovativa e autore di numerosi libri sul benessere emotivo dei giovani.

Rossi è conosciuto per il suo approccio pratico e accessibile, che integra le più recenti ricerche psicologiche con strategie educative concrete.

Il suo intervento, previsto per il 24 novembre alle 17, sarà un’occasione per esplorare come le emozioni possano essere comprese e gestite in modo efficace in ambito scolastico e familiare, offrendo ai partecipanti strumenti utili per affrontare le sfide educative odierne.

Lo studio de Il Sole 24 ore

Disagio giovanile: il 49,4% degli adolescenti soffre di ansia o depressione, secondo il progetto “Mi Vedete?” de Il Sole 24 Ore. Secondo i dati emersi dal progetto “Mi Vedete?” pubblicati su Il Sole 24 Ore, il 49,4% degli adolescenti italiani soffre di ansia o depressione.

Questa percentuale è emersa nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto migliaia di giovani e ha evidenziato come le condizioni di ansia e disagio psicologico stiano raggiungendo livelli preoccupanti tra i più giovani. In particolare, lo studio ha sottolineato la necessità di un supporto emotivo nelle scuole e nelle famiglie, per prevenire situazioni di isolamento e difficoltà relazionali che spesso accompagnano questi disturbi.

Laboratori di Active Learning per tutte le età

Il Keynes Festival propone più di 120 laboratori di Active Learning, studiati per coinvolgere bambini, ragazzi e giovani adulti in esperienze educative dinamiche e stimolanti. Tra le attività proposte troviamo: yoga, motion capture, pittura, musica (pianoforte, chitarra, violino e oboe), storytelling, art&craft, recitazione & musical, filosofia, videogame, psicomotricità, lingue straniere (inglese, francese, spagnolo), e STEM. Ogni laboratorio mira a stimolare la creatività e la curiosità dei partecipanti, favorendo un apprendimento attivo che si adatta alle diverse fasce d’età e ai loro interessi.

Ospiti di rilievo al Keynes Festival

Oltre a Stefano Rossi, il Keynes Festival accoglierà ospiti di prestigio, ognuno portatore di una prospettiva unica sul mondo dell’educazione, della cultura e del benessere. Tra gli interventi più attesi, ci sarà quello del professore David Boddy, tra i maggiori esperti di istruzione del Regno Unito, vanta 30 anni di esperienza nel settore ed è stato coinvolto nello sviluppo di numerose scuole internazionali britanniche, che interverrà sabato 23 novembre alle 12. Boddy porterà un contributo su come le competenze di leadership possano essere trasferite al contesto educativo, promuovendo l’empowerment dei giovani attraverso una visione ispirata e consapevole del proprio futuro.

Un altro ospite d’eccezione sarà Eugenio Radin, divulgatore convinto che migliorare il modo in cui comunichiamo sia fondamentale per migliorare il nostro futuro e le nostre vite. Nel 2022 ha creato WhiteWhaleCafe: un progetto social di grandissimo successo in cui si occupa prevalentemente di filosofia, letteratura e buona comunicazione. Il suo intervento al Festival è previsto per domenica 24 novembre alle ore 17:00.

Il festival vedrà anche la partecipazione di Davide Stefanato, autore, sceneggiatore e regista RAI (Jules Verne, MiniCuccioli, Leo Da Vinci) e Luca Celoria, autore e sceneggiatore televisivo e di fumetti (SITCOM Camera Caffè, Piloti). Il loro intervento al festival è previsto per domenica 24 novembre alle ore 12:00, e promette di offrire uno sguardo nuovo sull’importanza della comunicazione empatica con i giovani presentando le attività di Videogame, AnimazioneDigitale, Fumetto, Modellazione3D della Rain Academy.

A completare il ricco programma culturale, la Orchestra Vivace si esibirà in concerto, offrendo ai partecipanti una performance coinvolgente. Il loro repertorio spazierà dai classici della musica sinfonica a composizioni contemporanee, creando un ponte tra generazioni attraverso il linguaggio universale della musica. L’esibizione dell’Orchestra è prevista per il 24 novembre alle ore 13:00 e promette di essere uno dei momenti più emozionanti del festival.

Infine, la Compagnia Vaudeville porterà un tocco di spettacolo con un coinvolgente Musical Medley, una performance che combina musica, danza e recitazione, pensata per coinvolgere e affascinare il pubblico di tutte le età. La loro presenza aggiungerà un’atmosfera festosa al Festival, offrendo momenti di intrattenimento che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti.

Qui le informazioni sull’evento

L’evento si terrà presso la sede del Keynes Institute a Palermo e, oltre ai giovani di ogni età, sarà aperto a genitori, insegnanti, educatori e a chiunque sia interessato a esplorare nuove strategie per il benessere emotivo dei giovani.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo del Keynes Festival, si invita a visitare il sito web o a contattare la segreteria organizzativa al numero 3758870494.

Like this: Like Loading...