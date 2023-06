L'annuncio di Giuseppe Todaro

La saturazione di Bellolampo preoccupa il Comune di Palermo e Rap. Mentre in Provincia scoppia il caos, con aumenti considerevoli sul trasporto della spazzatura verso la discarica di Trapani, l’aziena Partecipata palermitana e i rappresentanti dell’Amministrazione hanno incontrato in questi giorni i vertici regionali sul tema dei rifiuti. Lo spazio in IV vasca infatti si sta per esaurire e la prima tranche della VII vasca non è ancora pronta, nonostante doveva esserlo già da luglio 2022. Così, si rischia di dovere ricorrere ad onerosi extracosti. Uno spauracchio da scongiurare per non gravare sui conti di Rap e, logicamente, dei palermitani.

Rap su VII Vasca di Bellolampo

A parlare della situazione in quel di Bellolampo è il presidente di Rap Giuseppe Todaro. “Stiamo dialogando con Comune e Regione. C’è stata massima disponibilità. Si parla di ricorrere al lavoro su doppi turni, in modo da potere traghettare il passaggio dalla IV alla VII in maniera indolore“. Un modo per ridurre i tempi che, in caso contrario, si allungherebbe in maniera insostenibile. Da capire però quanto sia lo spazio rimasto a disposizione nella IV vasca. “Stiamo facendo le misurazione per capire la reale saturazione dell’impianto. Speriamo di avere questi dati nei prossimi giorni”. Rimane così da chiudere relativo ai ritardi sulla VII vasca. Un tema sul quale Giuseppe Todaro si sbottona un po’. “Realisticamente, per la prima tranche si parla di luglio. Chiaramente gli attori coinvolti sono tanti. Noi siamo spettatori e stimolatori di questo percorso. Vorremmo evitare gli extracosti, anche se per pochi giorni ci potrebbero essere“.

Sui bilanci: “Sono a posto”

Il presidente di Rap dedica poi una battuta sul tema della tenuta dei conti, messi in discussione nelle scorse settimane dal ragioniere generale del Comune di Palermo Bohuslav Basile. “Sui bilanci, posso assicurare che si sta facendo il massimo sforzo. Oggi mi sento di dire che i bilanci del 2021 e 2022 hanno le carte sono in regola. Per il futuro, ne parleremo nel nuovo piano industriale. Ma, con riferimento al passato recente, il bilancio 2022 verrà chiuso con grande attenzione da parte del personale amministrativo e dirigenziale di Rap. Poi dobbiamo migliorare mille cose. Lo sappiamo, ci stiamo lavorando”.

Like this: Like Loading...