La Sicilia resta nella morsa del grande caldo africano. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un nuovo avviso (il numero 167) che fotografa una situazione di massima allerta per la giornata di domenica 9 agosto 2026, estendendo le previsioni di rischio anche per lunedì 10 agosto. Un potente campo di alta pressione di matrice nord-africana continua infatti a dominare il meteo sull’Isola, spingendo le temperature su valori massimi elevati o molto elevati, in particolare nelle aree interne e pianeggianti.

Ondate di calore: tre grandi città da “bollino rosso”

L’allerta per le ondate di calore tocca il picco più alto. Per le tre principali città metropolitane dell’Isola è stato dichiarato il Livello 3 (colore rosso), che indica una vera e propria ondata di calore con condizioni di rischio persistenti. Nello specifico, le colonnine di mercurio faranno registrare temperature percepite da record:

Messina: attesi ben 39 °C percepiti sia per domenica 9 che per lunedì 10 agosto.

Catania: si passerà dai 37 °C percepiti di domenica ai 38 °C previsti per lunedì.

Palermo: termometro a 36 °C percepiti nella giornata di domenica, in aumento a 37 °C per l’inizio della settimana.

La Protezione Civile ricorda che il Livello 3 impone l’adozione immediata di interventi di prevenzione mirati a tutelare i soggetti più fragili e la popolazione a rischio.

Rischio incendi: preallerta arancione in tutte le province

Il mix letale tra temperature roventi e umidità minima nei bassi strati (compresa tra il 30% e il 60%) mantiene altissima l’attenzione sul fronte dei roghi. La Protezione Civile ha dichiarato la fase di Preallerta (colore arancione) per l’intero territorio regionale. La classificazione della pericolosità stimata per la giornata del 9 agosto si divide in due fasce:

Pericolosità Media: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Trapani. In queste zone le condizioni meteo-climatiche possono generare incendi ad elevata intensità e a propagazione veloce.

Pericolosità Bassa: Messina, Ragusa e Siracusa. Nonostante la pericolosità nominale sia più bassa, la fase di preallerta resta attiva a causa della campagna estiva antincendio boschivo (AIB) in corso.