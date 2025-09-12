giovedì 18 settembre gli incontri e le visite a palermo

Appena due giorni fa il Parlamento Europeo ha detto sì all’uso dei fondi comunitari per far fronte all’emergenza abitativa senza conteggiare queste spese nei vincoli di bilancio. Adesso, come già anticipato da BlogSicilia a marzo scorso, arriva in Italia e in particolare a Palermo la Commissione HOUS, una speciale Commissione Europea istituita proprio per occuparsi dell’emergenza abitativa che riguarda tutti i su d’Europa.

La Commissione a Milano e a Palermo

Dal 16 al 18 settembre, la commissione speciale Parlamento Europeo sulla crisi abitativa (HOUS) visiterà Milano e Palermo per valutare disponibilità e accessibilità degli alloggi e l’impatto sulle comunità. In Italia sbarcheranno undici membri della commissione scelti per comporre la delegazione, sei dei quali sono italiani. A guidarli sarà il Presidente Irene Tinaglia.

La composizione della delegazione

Fanno parte della delegazione: • Irene Tinagli (S&D, IT) – presidente HOUS; Nikolina Brnjac (PPE, HR); Regina Doherty (PPE, IE); Gabriele Bischoff (S&D, DE); Marko Vešligaj (S&D, HR); Georgiana Teodorescu (ECR, RO); Marco Falcone (PPE, IT); Pierfrancesco Maran (S&D, IT); Lara Magoni (ECR, IT); Antonella Sberna (ECR, IT); Ilaria Salis (The Left, IT).

Gli incontri previsti

A Milano previsti incontri con autorità comunali e regionali, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore regionale Paolo Franco, rappresentanti delle università e delle organizzazioni studentesche e della società civile.

A Palermo incontreranno il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani e rappresentanti di istituzioni ed organizzazioni locali e regionali.

Il programma completo

Guidata dalla presidente della commissione speciale sulla crisi abitativa (HOUS), Irene Tinagli (S&D, IT), la delegazione intende valutare gli approcci locali e regionali alla crisi abitativa in Italia e individuare soluzioni utili a livello europeo.

Martedì 16 settembre, i deputati saranno a Milano per incontrare le autorità comunali e regionali, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore regionale Paolo Franco. In seguito, si confronteranno con rappresentanti delle università e delle organizzazioni studentesche milanesi sulla crescente carenza di alloggi adeguati e a prezzi accessibili nelle grandi città.

Mercoledì 17 settembre, la delegazione visiterà diversi quartieri di Milano e incontrerà organizzazioni della società civile e associazioni interessate per approfondire le cause e le conseguenze della crisi abitativa ed esaminare possibili soluzioni.

Giovedì 18 settembre, i membri della delegazione proseguiranno la loro missione a Palermo, dove incontreranno il sindaco della città, Roberto Lagalla, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Visiteranno inoltre il quartiere ZEN per confrontarsi con associazioni locali attive in iniziative di edilizia sociale nella zona. Nel pomeriggio, i deputati avranno uno scambio di vedute con organizzazioni regionali e nazionali che operano nel settore abitativo e assisteranno alla presentazione di un piano di rigenerazione urbana per la città di Messina.