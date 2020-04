i dispositivi sanitari consegnati dalla protezione civile

Consegnati i dispositivi sanitari richiesti da due Rsa, una di Molara, nei pressi di Monreale, e la Rsa Bonifato di Alcamo.

Qualche giorno fa, il presidente dei due consigli di amministrazione, Francesco Ruggeri, aveva lanciato l’allarme, rivolgendo un appello direttamente al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale Ruggero Razza, sulle scorte che si avviavano a termine e la difficoltà di reperirne di nuove.

Si era interessato della vicenda anche il presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia.

La vicenda si è conclusa positivamente; un buon segnale come afferma lo stesso Ruggeri in un comunicato.

“Da parte mia – si legge in una nota – e di tutti i dipendenti delle Rsa un sentito ringraziamento al presidente Musumeci, all’assessore Razza, al presidente del Consiglio comunale Intravaia, alla Protezione civile regionale e a tutti coloro che hanno accolto il mio appello, in nome della sicurezza dei nostri degenti e pazienti. Questa mattina, la Protezione civile ha consegnato il materiale di sicurezza. Un segnale positivo dalla macchina amministrativa regionale che dimostra di essere funzionante ed efficiente. Oggi assistiamo – ha continuato Ruggeri – ad un gioco di squadra a vari livelli, finalizzato alla protezione non solo delle strutture ospedaliere ma anche delle strutture socio-sanitarie e degli operatori che in questo momento stanno dando il meglio, dimostrando di essere responsabili, efficienti e solidali nei confronti dei pazienti assistiti, svolgendo un ruolo di primaria importanza nel nostro paese. Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro che ai vari livelli ed in trincea stanno dando un contributo nella battaglia a questo temibile coronavirus”.