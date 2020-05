Emergenza Covid19 a mare, nasce il progetto “Spiaggia 4.0”

Redazione di

12/05/2020

In Sicilia le vacanze 2020 saranno segnate dall’emergenza Covid19 e l’impatto del distanziamento sociale e delle altre misure che comporteranno un profondo cambiamento al modello di vacanza a cui i turisti erano da sempre abituati, con inevitabili problemi e disagi sia per gli utenti, sia per gli operatori turistici della regione. Per garantire sicurezza e piena fruibilità dei servizi, è stato proposto oggi alle amministrazioni pubbliche a tutti gli operatori del settore il progetto “Spiaggia 4.0”. Si tratta di un piano d’azione, diretto ad enti locali, stabilimenti balneari, strutture ricettive, realizzato da aziende del Nord e del Sud specializzate in tecnologie digitali Metawellness, Wedigitalm e Rivemo. Secondo questo modello, il turista vivrà una nuova esperienza, digitale, touchless, innovativa, che trasmetterà sicurezza senza precludere il comfort e il divertimento, grazie a sistemi e tecnologie in grado di fronteggiare il distanziamento sociale, garantire la salute pubblica, migliorare il servizio e innovare l’offerta della località balneare. Il progetto coinvolge tutti gli aspetti legati alle spiagge, dalla prenotazione dell’ombrellone ai pagamenti, passando per le consumazioni presso chioschi e stabilimenti, alla fruizione dei servizi sui litorali, fino alla gestione degli ingressi e dei flussi, nelle spiagge libere come in quelle private. Previsto la riduzione delle code in cassa grazie alla possibilità di prenotare l’ombrellone dal sito web o dall’app. L’accesso dell’utenza avviene in modalità touchless attraversando l’ingresso appositamente attrezzato con fotocellule che effettuano il conteggio delle persone che accedono/escono dalla spiaggia. Grazie a un braccialetto, inoltre, dipendenti e clienti di stabilimenti e spiagge saranno allertati con luce a led e vibrazione quando non è rispettata la distanza. Prenotazione da web o app delle attività da fare in spiaggia, eliminazione del menù cartaceo tra gli altre possibilità offerte dal modello studiato dalle tre aziende.

