E’ di nuovo emergenza nei pronto soccorso di Palermo. A soffrire del carico di lavoro soprattutto quelli più piccoli. All’Ingrassia i medici segnalano la presenza di 10 ambulanze in fila, alcuni pazienti sarebbero anche in codice rosso.

Mancano le barelle per portare in corsia i pazienti. Pieno e con ambulanze in coda anche il Buccheri La Ferla.

Al momento l’indice sovraffollamento dei pronto soccorso è al Policlinico 120%, a Villa Sofia 133 %, 40% al Cervello Covid, 240% all’ospedale Civico, al Buccheri 242% e 253% all’Ingrassia.