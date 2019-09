L'emergenza

Insomma l’emergenza rifiuti a Palermo sembra non trovare una soluzione. Dopo il lo stop al conferimento nelle vasche di Bellolampo ed il necessario trasporto del rifiuto trattato in altri impianti, dopo le polemiche dei giorni scorsi sui dati discordanti tra Arpa e Comune sul quantitativo di spazzatura affastellata in discarica in attesa di trattamento, adesso anche la discarica Oikos di Misterbianco ha chiuso le porte ai rifiuti palermitani. Ben 22 camion sono stati rispediti indietro perchè il rifiuto trattato non sarebbe a norma. Da qui la formale comunicazione di Oikos che da ora in poi non accetterà alcun carico.

I rifiuti, secondo l’Arpa, non sarebbero a norma e la discarica, a pochi metri dal centro abitato, non può più accoglierli. Il Tmb di Bellolampo non funzionerebbe fino in fondo.

Un’enorme ‘grana’ per la Rap che a Oikos spediva 600 tonnellate al giorno. La situazione a Bellolampo è comunque al limite: ci sono 25mila tonnellate di spazzatura affastellate nel piazzale.

“Ho rappresentato la situazione al Comune – dice il presidente di Rap Giuseppe Norata – aspetto di capire cosa fare”.

“I pareri di Arpa non sono omogenei. Il sindaco non ha potuto ancora firmare l’ordinanza perché l’Arpa ha detto sì alla sagomatura delle prime cinque vasche e non della sesta. Non è possibile che per l’Arpa i rifiuti usciti dal Tmb non sono buoni e per il Noe sì. Per queste ragioni ho chiesto e ottenuto un incontro con il direttore generale dell’Arpa Francesco Vazzana, che si terrà lunedì. Non vogliamo privilegi: gli organi di controllo trattino le strutture pubbliche così come i privati”. Parole pronunciate dall’assessore Catania oggi in Consiglio comunale nel corso di una nuova seduta sull’emergenza rifiuti”.

Intanto il Consiglio comunale ha calendarizzato per lunedì la discussione sul regolamento rifiuti finalizzato all’istituzione della figura dell’ispettore ambientale, una figura che andrebbe a potenziare controlli sulla differenziata nelle zone del porta a porta.