Il Presidente della Regione Renato Schifani sempre più vicino alla nomina a commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Sicilia.

Emendamento approvato all’alba

“L’emendamento al dl Energia che consentirà al Governo nazionale di nominare il Presidente della Regione commissario per la costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia è stato approvato dalle Commissioni Attività produttive e Ambiente di Montecitorio alle prime luci dell’alba” conferma Nino Minardo, deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati che continua “Con la nomina di un Commissario con poteri veri siamo al punto di svolta nella gestione dei rifiuti in Sicilia”

“Ringrazio i colleghi deputati Andrea Barabotti e Francesco Battistoni – continua Minardo – per aver portato avanti nelle commissioni riunite Attività produttive e Ambiente questo emendamento che non solo consentirà al Presidente della Regione Siciliana di diventare commissario ma gli conferirà anche poteri reali che determineranno tempi rapidi per la costruzione di questi impianti che sono fondamentali per cambiare finalmente la gestione dei rifiuti in Sicilia”conclude.

si è trattato di un emendamento la Dl energia che permetterà di conferire poteri speciali al governatore siciliano con il chiaro mandato di realizzare, in tempi brevi, i termovalorizzatori.

Una nomina attesa

Una nomina attesa da tempo che lo stesso Schifani aveva indicato come in dirittura d’arrivo. La notizia l’aveva fornita lui stesso venerdì scorso in occasione della conferenza stampa per trarre il bilancio di un anno di governo. La nomina non sarebbe governativa ma legislativa. Almeno questo prevede l’emendamento al decreto legge Energia in discussione nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, presentato dal deputato di Forza Italia Francesco Battistoni e altri. La noma dovrà, poi, passare per tutto l’iter Parlamentare dunque la nomina, per quanto vicina, non è certamente immediata.

Blitz notturno

Parlano di blitz notturno le opposizioni e in particolare il segretario regionale del Pd Barbagallo che già ieri si era scagliato contro questa scelta e adesso attacca su tutti i fronti.

“Si è trattato di blitz notturno e maratona no stop in commissione congiunta Ambiente-Attività produttive per nominare Schifani commissario straordinario” scrive sui social.

“Una situazione incredibile, mai successo in questa legislatura! E altri 800 milioni del FSC destinati alla Sicilia vengono scippati – ancora una volta – alle infrastrutture e dirottati sui rifiuti scavalcando il parlamento siciliano e gli enti locali tutti”

