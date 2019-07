Ancora una notte di incendi a Palermo a causa dell’emergenza rifiuti. Alimentate dalle temperature roventi, le fiamme hanno divorato cumuli di spazzatura.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In città le situazioni più critiche sono state registrate a Bonagia qui sono stati dati a fuoco diversi cumuli di spazzatura non raccolta da giorni.

I roghi in via del Bassotto e nelle zone limitrofe dove i residenti da giorni non vedono passare gli autocompattatori. I roghi anche in corso Caltafimi, corso Tukory e via Alfofonte e hanno interessato diverse aree trasformate in vere e proprie discariche.

Incendi anche ad Alimena, Campofelice di Roccella, Santa Flavia e Montelepre, dove ad andare in fumo sono state soprattutto sterpaglie.