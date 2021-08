LE MISURE VARATE DAL SINDACO

Leoluca Orlando firma la sua ordinanza per frenare i danni dell’emergenza bare al cimitero dei Rotoli.

Un documento sottoscritto anche dall’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala, mirato a prevenire i rischi igienico-sanitari mediante una immediata e consistente diminuzione delle salme a deposito. Attualmente, nel camposanto palermitano, sono presenti 920 bare a deposito, di cui 200 si trovano al momento al suolo.

Tra le misure previste, il provvedimento rilancia l’adozione dell’accordo con la Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri. Ciò al fine di assicurare l’immediato trasporto delle salme a deposito dal Cimitero dei Rotoli al Cimitero di Sant’Orsola. Una collaborazione che, come ribadito dal primo cittadino durante la seduta di lunedì, non può essere a titolo gratuito. L’ordinanza ha validità sino alla data del 31 gennaio 2022, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti.

Cosa prevede l’ordinanza sui Rotoli

Un pacchetto di sei proposte, al quale si affiancherà un cronoprogramma in cui il sindaco definire obiettivi, nonché tempi e modalità per raggiungerli. Oltre al sopracitato accordo con le imprese di pompe funebri, il sindaco ha intimato agli uffici di attivare, entro sette giorni, “definitiva immissione dei feretri, per i quali i familiari faranno richiesta, negli stessi loculi ipogei. Fermo rimanendo che l’interramento dovrà essere definito entro giorni 90 dall’adozione del presente provvedimento”. Una decisione che, per stessa previsione dell’atto, dovrà avere un impatto economico minimo sui richiedenti.

Il primo cittadino ha inoltre ordinato al Capo Area di procedere all’avvio delle attività di estumulazione straordinaria. Inoltre verrà consentito “ai concessionari di sepolture private familiari, di autorizzare l’ammissione alla medesima sepoltura di parenti ed affini fino al grado 8°, anche non in linea retta”. Inoltre, sempre nel medesimo provvedimento, sono previste attività di ricognizione straordinaria.

Infine, il primo cittadino, ha stabilito “di disporre l’intensificazione delle operazioni di pulizia. Fermo rimanendo l’assunzione di tutte le iniziative finalizzate al rispetto dei protocolli in materia di igenizzazione e sanificazione dei luoghi. Nonché quelle previste per la custodia dei feretri a deposito”.

Le parole di Leoluca Orlando e dell’assessore Sala

Leoluca Orlando si dice soddisfatto del provvedimento preso per ridurre gli effetti dell’emergenza. “Ho firmato l’ordinanza che fa seguito a precedenti ordinanze che hanno posto le premesse per affrontare in modo organico le tante criticità – dichiara il sindaco -. L’ordinanza attuale rende immediatamente operative alcune proposte che sono state condivise nel corso del dibattito in Consiglio comunale. Ho, altresì, dato disposizione di predisporre proposte di delibere di competenza del Consiglio comunale. Organo che ha espresso disponibilità alla conseguente approvazione e di redigere un cronoprogramma aggiornato di ulteriori interventi”.

Un atto che rappresenta un passo in avanti, così come lo definisce l’assessore Sala. “L’ordinanza – afferma l’esponente di Avanti Insieme – è un ulteriore passo in avanti nella gestione di una situazione divenuta critica, ma che stiamo affrontando con l’attenzione che merita. Con l’ordinanza mettiamo subito in atto alcune misure illustrate al Consiglio comunale che ci consentiranno di far diminuire il numero delle salme in attesa e stiamo facendo ulteriori valutazioni su altri provvedimenti che sono allo studio degli uffici.