Come ogni estate si ripresenta puntuale l’emergenza sangue in Sicilia. Ovvero, mancano adeguate scorte per poter effettuare trasfusioni a chi ne necessita.

Gli appelli dell’Adis Palermo, a rischio i pazienti talassemici

L’Adis di Palermo lancia da giorni numerosi appelli, segnalando le gravi carenze di emazie e di emocomponenti che non garantiscono il fabbisogno dei malati soprattutto per i pazienti talassemici.

Calo dei donatori

Le ferie e il calo dei donatori dovuto al caldo riduce drasticamente le donazioni.

Dall’Adis Palermo fanno sapere: “Il sangue è un farmaco insostituibile che non si produce in laboratorio, è per questa ragione che facciamo appello a tutte le donatrici e a tutti i donatori.

Domani un incontro all’Adis

Domani si terrà un incontro all’Adis. Ci sarà la visita del cappellano militare Don Epifanio. Sono stati invitati tutti i comandanti dell’Esercito, il nuovo direttore dell’unità operativa di Medicina Trasfusionale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello e la dottoressa Roberta Fedele per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue e degli emocomponenti.

Gli altri partecipanti

All’incontro sono stati invitati il Generale di Divisione, Maurizio Scardino; il comandante dell’11° reparto Infrastrutture colonnello Cosimo Colucci; il comandante del 46° reggimento Trasmissioni colonnello Giuseppe Lorusso; il comandante del 4° reggimento Guastatori colonnello Mario Rea; il comandante del comando Logistico colonnello Massimiliano Bravaccino; il comandante della Caserma Serimant colonnello Stefano Capriglione; il comandante della Croce Rossa Italiana luogotenente Stefano Ricontati; il presidente onorario dell’Adis Maurizio Ferrara.

L’impegno dell’Adis

Sul sito dell’Adis Italia si legge: “Ogni anno, milioni di persone devono ricorrere alle trasfusioni di sangue, durante interventi chirurgici o dopo un incidente o perché affette da malattie del sangue. Con la donazione volontaria del sangue puoi contribuire ad aiutarle!

Inoltre, il donatore viene sottoposto ad un regolare check-up gratuito. Ad ogni donazione, vengono effettuati costanti controlli sullo stato di salute del donatore attraverso analisi e test dettagliati”.