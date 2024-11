Le novità

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso oggi l’ordinanza 1388 che dispone la limitazione della circolazione veicolare e pedonale in Via Libertà ed altre per lo svolgimento della Manifestazione sportiva “X Edizione Maratona in Carrozzina Memorial Salvatore Balistreri”, che si svolgerà domenica 1° Dicembre 2024.

Nel dettaglio, le vie e le piazze interessate dal provvedimento:



VIALE DELLA LIBERTA’ (Carreggiate laterali) – Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dx rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie laterali dalle ore 05.00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessata esigenza del giorno 01 dicembre 2024;

Chiusura al transito veicolare e pedonale dalle ore 08:30 alle ore 12.00 del 01 Dicembre 2024, e comunque sino a cessata esigenze dei sotto riportati tratti:

VIA DELLA LIBERTA’- carreggiata centrale del tratto compreso tra la Piazza Mordini /Crispi “nel prolungamento di Via La Farina (inclusa) sino a Via Turati/ Castelnuovo;

Carreggiata di valle di via Libertà nel tratto compreso tra via Manin e piazza Crispi;

PIAZZA MORDINI i mezzi provenienti dalla Via La Farina avranno l’obbligo di svolta a dx per la corsia laterale di Viale della Libertà;

PIAZZA CRISPI sul prolungamento di via La Farina con giro di boa nella corsia attorno alla statua e ritorno su via Libertà carreggiata centrale con direzione Politeama con transennamento della semicarreggiata lato giardino inglese.

I mezzi provenienti da Piazza Crispi dovranno andare diritto per piazza Mordini e/o svoltare a sx per immettersi nella corsia laterale di Viale della Libertà monte direzione via Dante;

Strada di collegamento tra la via Turati e la via E. Amari;

Via R. Settimo fino a Piazza Regalmici per effettuare il giro di boa;

PIAZZA CASTELNUOVO semi-carreggiata lato piazza nel tratto compreso tra via Libertà e via Dante;

I veicoli provenienti dalla laterale di monte di via della Libertà, potranno continuare la marcia sulla semicarreggiata lato dx con direzione via Dante;

VIA DANTE tratto compreso tra via N. Garzilli (esclusa ) e piazza Castelnuovo semi carreggiata nel senso e nel tratto;

VIA TURATI tratto compreso tra via Libertà e Piazza L. Sturzo nella semi carreggiata lato Teatro Politeama;

I veicoli provenienti da via Turati, potranno continuare la marcia sulla laterale di mare di via Libertà;

VIA DOMENICO SCINÀ tratto tra P.zza L. Sturzo e via Isidoro la Lumia con direzione /via Turati/via Libertà.

Divieto di transito ai Pullman con obbligo direzionale diritto verso via Duca della Verdura dalle ore 08:30 alle ore 12:00 del 01 Dicembre 2024, e comunque sino a cessata esigenza. Ove possibile sarà consentito il transito negli attraversamenti di Via Archimede/Siracusa, Via Turati/Dante, Piazza Regalmici che saranno chiuse durante lo svolgimento della manifestazione. L’Amat, su propria disponibilità, fornirà le eventuali ed ulteriori variazioni sulle linee della TPL, che saranno comunicate nel sito Web Aziendale, nella sezione Ultime Notizie.

