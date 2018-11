la nota di poste italiane

Poste Italiane comunica che oggi 20 novembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo celebrativo dell’Aula di Palazzo Montecitorio, nel centenario dell’inaugurazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Tiratura quattrocentomila esemplari.

Formato foglio 10×7 cm.

Bozzetto a cura Fabio Abbati.

La vignetta riproduce un particolare dell’emiciclo dell’Aula di Montecitorio, realizzata dall’architetto Ernesto Basile e inaugurata il 20 novembre 1918.

Completano il francobollo le legende “100 ANNI AULA DI PALAZZO MONTECITORIO” e “CAMERA DEI DEPUTATI” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il Foglio chiuso da una cornice in cui è ripetuto, a tappeto il logo della Camera dei deputati, in un ideale dialogo con il francobollo, continua con toni sfumati la riproduzione dell’Aula di Montecitorio; a destra, è raffigurata, in verticale, una fascia tricolore in cui si incastona lo stemma della Repubblica italiana e, a sinistra, è riprodotto il logo della Camera dei deputati.

Completa il foglio la legenda “CENTENARIO INAUGURAZIONE NUOVA AULA DI PALAZZO MONTECITORIO REALIZZATA DA ERNESTO BASILE”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico degli uffici postali Camera dei Deputati e Roma VR.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata, e una busta primo giorno di emissione, al costo di 12€.