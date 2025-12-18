Colianni: "Risorse concrete, ora serve capacità progettuale"

Sono 28,2 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione Siciliana per sostenere i Comuni in progetti di efficientamento energetico, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità della vita. È quanto previsto dal nuovo avviso pubblico intitolato “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni siciliani”, pubblicato dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni.

Una misura concreta che nasce da fondi regionali non convenzionali: si tratta infatti delle royalties incassate per la concessione di idrocarburi presenti sul territorio siciliano, ora reinvestiti per sostenere lo sviluppo delle realtà locali.

L’obiettivo? Offrire un supporto reale e immediato ai Comuni, soprattutto in un momento in cui molte amministrazioni fanno i conti con ristrettezze finanziarie.

Due linee di finanziamento e fondi al 100%

Il bando prevede due linee di finanziamento distinte. La linea A, pari a 12,7 milioni di euro, è destinata ai Comuni situati nelle aree coinvolte direttamente dalle concessioni di idrocarburi. La linea B, da 15,4 milioni, apre invece alla partecipazione anche delle altre amministrazioni locali dell’Isola.

In entrambi i casi, i fondi saranno a fondo perduto e copriranno il 100% dei costi di investimento. Si tratta quindi di un’opportunità strategica per quei Comuni che intendono promuovere interventi sostenibili e duraturi. Ogni ente potrà candidare un solo progetto, con un contributo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro.

La finalità principale è promuovere progetti di manutenzione straordinaria, riqualificazione architettonica, rigenerazione delle periferie e miglioramento della sicurezza negli edifici pubblici. Inclusi anche interventi per la sostenibilità energetica e le opere di urbanizzazione primaria. Tutti i lavori dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.

Colianni: “Un’opportunità concreta, ora serve capacità progettuale”

Il cuore della misura, come ha sottolineato l’assessore Colianni, sta nella concretezza operativa e nella possibilità di anticipare i fondi, una soluzione ideata per superare le difficoltà economiche di molti enti locali.

“Con questo avviso – dice l’assessore Colianni – lanciamo un’importante opportunità per i nostri Comuni e introduciamo un’importante novità, ovvero la possibilità di anticipare fino al 90% del valore dell’investimento per venire incontro alle difficoltà finanziarie che molti enti si trovano ad affrontare. Questi interventi miglioreranno la qualità della vita dei cittadini e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Invito tutti i Comuni siciliani a presentare progetti di qualità che possano fare la differenza nei loro territori. Le risorse ci sono, ora tocca alle amministrazioni locali dimostrare capacità progettuale. Desidero, infine, ringraziare il dipartimento Energia per il prezioso lavoro svolto nella predisposizione di questo avviso, che rappresenta uno strumento concreto ed efficace a supporto dei nostri territori”.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata “Incentivi Energia“, entro le ore 12.00 del 24 marzo 2026. Il testo completo dell’avviso è disponibile anche sul portale istituzionale della Regione Siciliana.