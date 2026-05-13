Phill Reynolds torna al PunkFunk di Palermo. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, alle 22:30, negli spazi di via Napoli 8/10, per una nuova immersione nel suo universo sonoro fatto di folk contemporaneo, blues polveroso e tensione emotiva.

Dietro il nome Phill Reynolds si muove Silva Cantele, musicista vicentino che negli anni ha costruito una delle identità più riconoscibili del panorama post-folk italiano. Un progetto solista che sfugge alle definizioni rigide e che dal vivo trova la sua dimensione più autentica: essenziale nella forma, ma capace di generare un impatto sonoro sorprendentemente pieno e stratificato.





Il suo approccio da one man band unisce fingerstyle, guitar drumming, cassa e percussioni azionate dal corpo, in una costruzione ritmica che mescola tradizione americana e un’attitudine derivata dall’hardcore europeo e statunitense. Un elemento che rende i suoi concerti intensi, fisici e mai prevedibili. La sua voce calda e graffiata accompagna brani attraversati da contrasti continui: delicatezza e rabbia, silenzi e tensione, paesaggi desertici e introspezione.

Negli anni Reynolds ha superato i 600 concerti tra Europa e Stati Uniti, condividendo percorsi e palchi con artisti come Sigur Ros, Bombino, Timber Timbre, Blonde Redhead, Daniel Norgren e Micah P. Hinson. Un percorso consolidato anche discograficamente, con quattro album all’attivo e una presenza costante nella scena indipendente italiana.





Molti lo ricordano inoltre per il passaggio a X Factor 2021, dove arrivò fino agli Home Visit conquistando l’attenzione di Manuel Agnelli. Un’esperienza televisiva che ha ampliato il suo pubblico senza alterare la natura profondamente indipendente del progetto.

Il ritorno al PunkFunk si inserisce perfettamente nella dimensione raccolta e immersiva dello spazio palermitano, da sempre attento alle contaminazioni sonore e alle proposte più autentiche. Uno spazio in cui Phill Reynolds costruirà, ancora una volta, atmosfera e coinvolgimento attraverso presenza scenica, dinamiche e intensità narrativa.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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