Energia al centro di due provvedimenti regionali sul fronte della transizione energetica e del taglio ai costi delle bollette pubbliche. Su proposta dell’assessorato regionale dell’Energia, guidato da Francesco Colianni, l’esecutivo ha approvato due provvedimenti strategici a valere sul Programma regionale Fesr 2021-2027: da un lato una rimodulazione finanziaria da 67,3 milioni di euro per sbloccare le graduatorie di ospedali, enti assistenziali, Comuni, reti elettriche e idrogeno; dall’altro il piano di fattibilità per alimentare con impianti fotovoltaici i tre dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani, con un risparmio stimato di quasi 4 milioni l’anno.

La rimodulazione da 67,3 milioni: scorrimento delle graduatorie

L’intervento principale riguarda la Priorità 2 (“Una Sicilia più verde”) e nasce con l’obiettivo di spostare le risorse dalle azioni con minore fabbisogno verso quelle dove le domande ammissibili superano i fondi disponibili, permettendo così lo scorrimento delle graduatorie per i progetti già pronti a partire.

Complessivamente vengono liberati 67,3 milioni di euro: 47,5 milioni provengono dall’Azione 2.2.2 (Comunità energetiche rinnovabili, dove le istanze hanno assorbito solo parte della dotazione) e 19,75 milioni arrivano dall’Azione 2.2.5 (impianti fotovoltaici per i dissalatori, la cui stima di spesa è scesa da 80 a 60,25 milioni).

“Spostiamo le risorse dove ci sono progetti pronti a partire, dando risposte immediate ai territori – dichiara l’assessore regionale dell’Energia, Francesco Colianni –. Finanziare l’efficientamento energetico di grandi ospedali, IPAB e case di riposo significa tagliare i costi delle bollette a chi assiste i cittadini, liberando risorse preziose per i servizi essenziali. Dalla sanità al sociale, fino alle isole minori e all’idrogeno, acceleriamo una transizione energetica concreta”.

Come vengono ripartiti i fondi tra sanità, Comuni e reti

Nel dettaglio, i 67,3 milioni recuperati vengono redistribuiti su quattro linee d’intervento:

Ospedali, IPAB ed enti (Azione 2.1.1): arrivano 23,06 milioni di euro (dotazione complessiva a 37,9 milioni) per l’efficientamento energetico degli enti diversi dai Comuni. Beneficeranno dello scorrimento grandi strutture sanitarie come il Policlinico di Catania, il presidio Villa Sofia-Cervello di Palermo, l’ex padiglione di Medicina ospedaliera dell’ex ONP di Siracusa e il Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. Fondi anche per le IPAB e le case di riposo – tra cui l’Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni di Catania, la casa di riposo Vagliasindi di Randazzo, la Casa Famiglia Regina Elena e la Casa di Ospitalità Collereale di Messina – oltre che per l’Università di Catania, lo IACP di Enna e la Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Illuminazione pubblica (Azione 2.1.3): stanziati 5,46 milioni (dotazione a 35,2 milioni) che consentiranno di finanziare, in tutto o in parte, i progetti dei Comuni di Ravanusa, Catenanuova, Capo d’Orlando e Palma di Montechiaro.

Smart grids (Azione 2.3.1): in arrivo 28,22 milioni (per un totale di 108,4 milioni) destinati alle reti elettriche intelligenti delle isole di Pantelleria e Lampedusa e al potenziamento della direttrice Fulgatore-Partanna.

Idrogeno (Azione 2.2.4): destinati 10,56 milioni per l’avviso «H2 Sicilia», come prima copertura delle 12 richieste pervenute.

Fotovoltaico per i dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani

Il secondo provvedimento approvato dalla Giunta riguarda la relazione preliminare di fattibilità tecnico-economica per alimentare con energia solare i dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani. Il progetto prevede tre impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 13,9 MWp, abbinati a sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) da 42 MWh, in regime di autoconsumo individuale a distanza.

Il fabbisogno totale è di 60,25 milioni di euro: 44,91 milioni arriveranno dal Pr Fesr Sicilia 2021-2027 come leva pubblica per attrarre capitali privati attraverso la formula del partenariato pubblico-privato (concessione ventennale).

“In un contesto climatico ormai profondamente cambiato – spiega il presidente della Regione, Renato Schifani – la Sicilia deve fare i conti con una ciclica carenza idrica. Fin dal suo insediamento, il mio governo ha lavorato per individuare soluzioni strutturali a situazioni di crisi che non possono più considerarsi emergenze. Abbiamo attivato i tre dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani per garantire un adeguato approvvigionamento idrico. Adesso, attraverso la realizzazione di tre impianti fotovoltaici, puntiamo a potenziare queste infrastrutture e a renderle anche economicamente sostenibili”.

“Prevediamo di tagliare i costi energetici dei tre dissalatori di poco più del 60 per cento – aggiunge l’assessore Colianni – con un risparmio per le casse regionali che in vent’anni può arrivare a quasi 80 milioni di euro, circa 4 milioni l’anno. Il ricorso al partenariato pubblico-privato ci consentirà inoltre di attrarre capitali e trasferire i principali rischi operativi ai privati”.

Il cronoprogramma dei lavori sui dissalatori

Per la realizzazione degli impianti solare a servizio dei dissalatori sarà indetta una gara pubblica, preceduta da una consultazione preliminare di mercato aperta sia ai titolari di autorizzazioni entro 10 chilometri dagli impianti sia a chi dispone di aree idonee.

Il cronoprogramma fissato dalla Regione prevede l’avvio della consultazione nel primo trimestre del 2027, l’esecuzione dei lavori entro il 2029 e il collaudo con rendicontazione finale entro il secondo trimestre del 2030, rispettando le scadenze dei fondi europei.