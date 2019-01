chiedono il rinnovo del contratto integrativo fermo al 2009

Per i 9 mila dipendenti italiani di Engineering Ingegneria Informatica, il 2019 si apre così come si era chiuso: all’insegna degli scioperi.

Domani si torna in piazza per la prima delle due giornate nazionali di protesta già indette. Anche i 200 dipendenti della sede palermitana Engineering di viale Regione siciliana, 7275, incroceranno le braccia il 15 gennaio e il 29 gennaio, dopo essere già scesi in piazza negli ultimi mesi il 25 settembre, il 19 ottobre, il 4 e il 18 dicembre del 2018.

“Anno nuovo, storia vecchia. Nulla è cambiato – afferma Fabrizio Fiscella, Rsu Fiom di Palermo – L’azienda non intende rinnovare il contratto integrativo, fermo al 2009. E ai silenzi, ma anche alle dichiarazioni dell’amministratore delegato, Paolo Pandozy, che ha parlato di un contratto a costo zero, i dipendenti replicano con iniziative di protesta dichiarate su tutte le sedi nazionali”.

“L’azienda continua a crescere- prosegue il segretario generale Fiom Cgil Palermo Angela Biondi – fattura oggi oltre un miliardo di euro e acquisisce società di anno in anno. Il contratto di secondo livello è un investimento per i suoi dipendenti, tra i principali fattori di successo. L’azienda convochi subito un tavolo, si è già perso fin troppo tempo”.