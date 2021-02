Abusi su minore, indagato sacerdote a Enna dopo la denuncia presentata dalla vittima

Truffa WhatsApp fa vittime anche in Sicilia, la denuncia di un’associazione consumatori

L’allarme giunge oggi da Consumerismo No profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, che segnala come la cyber-truffa in questione stia registrando un numero crescente di vittime anche in Sicilia in una sorta di Catena di Sant’Antonio che si ingrossa di giorno in giorno....