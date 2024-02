Nel video il ladro in azione

Hanno cercato di proteggere il loro condominio cambiando le serrature del cancello. Hanno migliorato l’impianto di videosorveglianza. Ma lo stesso hanno subito un furto. L’ennesimo di una lunga serie in un condominio che si trova tra la stazione centrale e via Roma a Palermo.

“Ormai il nostro condominio è diventato oggetto di effrazioni continue – racconta uno dei residenti – abbiamo cambiato la serratura del portone, abbiamo migliorato l’impianto di videosorveglianza ma non basta. In quest’ultima occasione sono entrati dal cancello fino all’appartamento del primo piano dove hanno rubato attrezzatura di lavoro”. Sul posto, in seguito, è arrivata la polizia e la vittima del furto ha sporto denuncia.

Sulla vicenda interviene Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, che da tempo chiede più controlli. “Continuiamo a sollecitare maggiore presenza delle forze dell’ordine con presidi e prevenzione nel territorio e in modo particolare di notte soprattutto nel quadrilatero della stazione centrale. Purtroppo, pur avendo rappresentato le paure e le insicurezze vissute da residenti e commercianti ai massimi vertici che si occupano di sicurezza non sembra che ci siano stati miglioramenti”.

Nicolao segnala anche che “non si è fermata nemmeno la brutta abitudine di spaccare i finestrini delle macchine, un giorno sì e l’altro pure episodi del genere si verificano per esempio in via Trieste”. Il gruppo Uniti per il Quartiere si incontrerà nei prossimi giorni per valutare quali iniziative intraprendere. “Continueremo a chiedere più sicurezza e legalità per Palermo”, conclude Nicolao.