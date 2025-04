Sono entrati la scorsa notte nel deposito via Roccazzo dell’Amat a Palermo con un camion e hanno rubato 200 metri di cavi di rame dell’impianto che si sta realizzando per ricaricare i bus elettrici. E’ quanto hanno scoperto questa mattina i dipendenti dell’azienda municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo.

Nonostante il personale presente nell’azienda durante la notte, i ladri hanno agito indisturbati entrando e uscendo da via Roccazzo da uno degli ingressi. Nel grande deposito dei mezzi pubblici sono presenti 120 telecamere che fino ad oggi entravano in funzione solo in caso di incendio.

“Una circostanza questa del tutto anomala – dice il presidente dell’azienda Giuseppe Mistretta che ha presentato denuncia ai carabinieri – Questa mattina ho fatto un sopralluogo con una ditta che si occupa di sicurezza e metterò in rete le telecamere potenziandole con altre di ultima generazione. In questo modo il deposito sarà controllato 24 ore su 24 ore”.