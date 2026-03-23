Ci sono luoghi che non si visitano soltanto: si vivono. Le Isole Eolie sono tra questi. Sette terre sospese tra fuoco e mare, dove il mito incontra una nuova narrazione fatta di gusto, spiritualità e percorsi identitari.

È questa la visione che Brand Eolie srls porta a Roma il prossimo 26 marzo alle ore 17, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia a Palazzo Grazioli, nell’ambito dei “Giovedì del Gusto”. L’evento, dal titolo “Eolie, Patrimonio Unesco: l’Arcipelago si svela ai giornalisti stranieri”, rappresenta una tappa strategica per raccontare ai media internazionali un arcipelago in evoluzione.





Durante l’incontro, giornalisti italiani e stranieri saranno accompagnati in un percorso narrativo fatto di immagini, testimonianze e brevi racconti: dalle feste religiose ai set cinematografici, dai vini identitari ai capperi e ai grani antichi recuperati, fino alle nuove proposte gastronomiche e all’accoglienza diffusa. La presentazione si concluderà con una degustazione delle eccellenze eoliane, sintesi autentica di tradizione e innovazione.

Al centro del progetto, una proposta che intreccia enogastronomia e nuovi percorsi esperienziali: itinerari del gusto che valorizzano i prodotti locali e la dieta mediterranea, ma anche cammini devozionali e culturali resi ancora più significativi dalla ricchezza del Museo Diocesano di Lipari, custode della memoria religiosa e delle tradizioni dell’arcipelago.





L’obiettivo è chiaro: promuovere un modello di turismo esperienziale e sostenibile, capace di destagionalizzare i flussi e di offrire al visitatore un legame profondo con il territorio.

Dalla vivacità di Panarea alla dimensione più intima di Alicudi, le Eolie si confermano così come un luogo da vivere con tutti i sensi. Un’esperienza che va oltre il viaggio e si trasforma in memoria, identità e desiderio di ritorno.

Luogo: Sala Stampa Estera – Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 17:00

Prezzo: 0.00

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