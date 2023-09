Pallanuoto maschile, finisce 15-7. Domenica sfida decisiva col Savona

Seconda vittoria consecutiva del Telimar nel gruppo F del primo turno della Len Euro Cup di pallanuoto maschile. I palermitani, dopo aver piegato il Duisburg, concedono il bis superando 15-7 i francesi del Sète Natation e salgono a quota 7 punti in classifica.

I siciliani si giocano tutto in classifica domenica 24 settembre alle 10 nella derby italiano con la Rari Nantes Savona, finalista della scorsa edizione della kermesse. E cresce il rammarico per aver ceduto ai rigori la sfida inaugurale con il Partizan Belgrado che ha fruttato un solo punto anziché tre. Tuttavia la qualificazione al turno successivo è ancora possibile.

Il Club dell’Addaura è un diesel, come ieri sera nella sfida contro gli organizzatori del girone F dell’Asc Duisburg. Oggi partono meglio i francesi, ma stavolta i palermitani ribattono colpo su colpo nella prima frazione.

Nel secondo quarto si portano in doppio vantaggio e non si scompongono neanche dopo aver perso per rosso diretto una pedina fondamentale come Hooper. Al contrario, il gruppo siciliano dilaga al rientro dall’intervallo lungo. Rispetto al match con i tedeschi, però, gli uomini allenati da Baldineti restano concentrati anche nell’ultimo quarto.

Vantaggio francese

Sono i francesi ad andare in avanti con Dentro in superiorità. Risponde, però, subito capitan Lo Cascio. Il batti e ribatti prosegue per tutta la prima frazione, che si chiude sul 2-2 per le reti di Chandieu su doppio uomo in più e Woodhead in extra player.

Il Telimar passa

Il Telimar passa in vantaggio nella seconda frazione con Vitale e si porta sul +2 con Occhione in più. Prova ad accorciare Lopinot, ma ribatte ancora Vitale. I francesi restano attaccati con Debiais, abile a sfruttare il vuoto in difesa in superiorità numerica. Concentrati gli uomini di Baldineti, che con Giliberti si portano sul 6-4 prima dell’intervallo lungo, perdendo per cartellino rosso l’americano Hooper.

Allunga il Club dell’Addaura, con Woodhead a uomini pari, con Lo Cascio in più e con Marini ancora a uomini pari per il 9-4. Va per lo strappo il Telimar, che va in doppia cifra mandando a segno Vitale per il suo tris personale. Ma il Sète Natation non ci sta e accorcia con Gomes da Silva per il 10-5 quando manca ancora più di metà alla fine del terzo parziale. Ancora Vitale, stavolta su uomo in più, per l’11-5. Brosnan tiene vive le speranze dei francesi insaccando sotto il sette la palla dell’11-6. Sul finale del tempo c’è spazio per la rete dalla distanza di Occhione.

Gomes da Silva apre le marcature dell’ultimo quarto di gioco, ma Occhione, Metodiev, servito al centro da Vitale e Nuzzo in più ribadiscono quali siano le reali forze in campo, fissando il risultato sul tabellone sul 15-7.

Occhione “Siamo migliorati molto”

“Siamo migliorati molto – commenta l’universale Davide Occhione – su ogni aspetto. Stiamo crescendo partita dopo partita. Siamo stati sfortunati contro il Partizan, che è sicuramente un’ottima squadra, ma noi avevamo disputato un’ottima partita, iniziando anche con il giusto approccio. Oggi siamo rimasti concentrati fino all’ultimo secondo. Abbiamo giocato molto bene, chiudendo il match al terzo tempo. Secondo me, i francesi erano anche crollati fisicamente nel terzo quarto. Domani ci aspetta una vera battaglia con Savona. Cercheremo di dare il massimo perché ci teniamo davvero a passare il turno”.

Baldineti “Approccio non fantastico”

Per l’allenatore Marco Baldineti, “l’approccio di oggi non è stato sicuramente fantastico. Abbiamo un po’ patito all’inizio. Però, secondo me la squadra poi ha continuato a giocare senza demoralizzarsi e senza, più che altro, fare stupidate come è successo in Coppa Italia col Salerno, con l’Ortigia e in modo particolare col Catania, regalando espulsioni. In questi giorni, invece, abbiamo iniziato a giocare una pallanuoto un po’ più fluida. Tutto questo ci aiuta sicuramente nell’ottica di un campionato difficilissimo”.

Il tecnico ligure prosegue parlando delle chance di passaggio del turno nella kermesse continentale: “Per quanto riguarda la Len Euro cup abbiamo solo una possibilità, che è quella di dibattere la Rari Nantes Savona domani. Purtroppo, siamo riusciti a buttar via incredibilmente una vittoria certa contro il Partizan. I serbi hanno pareggiato negli ultimi 15 secondi col portiere in attacco. Lo stesso è successo anche in altre occasioni. Addirittura, con Salerno negli ultimi 5 secondi. Stiamo lavorando per cambiare questa statistica, perché abbiamo preso dei gol evitabilissimi. Però, devo dire che stiamo lavorando tanto e questo ci fa ben sperare per il prosieguo della stagione”.

Conclude: “Domani sarà una partita durissima, perché Savona è una squadra fortissima, molto fisica. Sarà veramente difficile per noi e, per la verità, per chiunque, perché troviamo forse la squadra che più si è rinforzata nell’ultima sessione di mercato. Però, noi vogliamo giocarci le nostre carte”.

Telimar – Sète Natation tabellino

Telimar-Sète Natation 15-7

Parziali: 2-2; 4-2; 6-2; 3-1

Telimar: Jurisic, Marini 1, Vitale 4, Nuzzo 1, Giorgetti, Hooper, Giliberti 1, Metodiev 1, Lo Cascio 2, Occhione 3, Lo Dico, Woodhead 2, Girasole – Allenatore: Marco Baldineti

Sète Natation: Rossi, Sauton, Van der Burg, Lopinot 1, Brosnan 1, Lasseron, Dentro 1, Bourdeix, Mureddu, Gomes da Silva 2, Debiais 1, Chandieu P. 1, Joubert – Allenatore: Oliver Chandieu

Arbitri: Norbert Ercse (Ungheria) e Georgios Polychronopoulos (Grecia)

Note: Espulso Hooper nel II tempo. Uscito per limite di falli Dentro (S) nel IV tempo. Superiorità: Telimar 6/13; Sète 2/9