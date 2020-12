Ieri morto un uomo per strada in via Stazzone

Era appena uscita dal parrucchiere. Si è accasciata al suolo ed è morta. E’ successo questa mattina in via dell’Orsa Minore a Palermo. E’ intervenuta un’ambulanza del 118 che ha tentato di rianimarla. Tuttavia gli operatori sanitari non sono riusciti ad evitare il decesso della signora.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Ieri sera un uomo di 61 anni di anni si è accasciato a terra ed è morto in via Stazzone a Palermo. Anche in quel caso sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo.

L’uomo è stato colpito da infarto. I medici hanno provato in tutti i modi per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Diversi i tentativi dei sanitari che alla fine hanno constatato il decesso. Sono intervenuti gli agenti della polizia. La salma è stata restituita alla famiglia.