Una nuova tragedia ieri a Palermo dopo l’incidente mortale in centro città e il dramma avvenuto durante una gara a Terrasini. Ancora un motociclista ha perso la vita: Francesco Sanfratello, palermitano di 59 anni, endurista è morto a causa di un incidente avvenuto in un’area impervia nei pressi di Portella Sant’Anna nel Palermitano.

La tragedia

L’uomo che ha perso la vita a causa di una caduta è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano a ovest di San Martino delle Scale. Si trovava insieme ad altri due enduristi, ma al momento dell’incidente il gruppo di era sfilacciato e gli altri due lo avevano perso di vista.

Così a partire dalle 13 di ieri non si avevano più notizie del malcapitato. L’uomo è stato successivamente individuato da un gruppo di escursionisti stranieri che hanno dato l’allarme e segnalato la presenza del malcapitato.

La richiesta di soccorso

La richiesta di soccorso è pervenuta al 112, che, a sua volta, ha chiesto l’intervento del 118. Le squadre del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenute trovando l’endurista ormai privo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Martino delle Scale, il medico e l’infermiere dell’ambulanza del 118 insieme al personale del corpo forestale. Il medico del 118 ha potuto soltanto confermare l’avvenuto decesso.

Il recupero

Il magistrato ha disposto l’intervento del medico legale per gli accertamenti di competenza prima di autorizzare la rimozione della salma. Ottenuto il nulla osta, le squadre di soccorso hanno provveduto al recupero e al trasporto fino alla strada carrabile dove la salma è stata consegnata al carro funebre.

Le altre tragedie delle ultime 24 ore

Sono state ore drammatiche le ultime nel palermitano. Erano circa le 8,30 del mattino di ieri (3 maggio) quando, tra viale Lazio e via Libertà, si è verificato un violento impatto tra una Fiat Panda e un Vespone.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, Dario Matranga 37 anni palermitano, sbalzato dalla sella a seguito della collisione con la vettura, e morto poco dopo l’0arrivo in ospedale.

A Terrasini, invece, un pilota di 67 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. L’uomo stava partecipando, a una competizione di enduro quando, durante lo svolgimento della gara, si è accasciato al suolo, colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.



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