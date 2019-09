Il film in uscita il 3 ottobre

Roberto Lipari fa tappa a Palermo con il suo tour del film “Tuttapposto”, che arriverà nelle sale il 3 ottobre. Si tratta di una commedia diretta da Gianni Costantino, con protagonista il comico Roberto Lipari, che ha collaborato anche alla sceneggiatura e al soggetto, e Luca Zingaretti. Nel cast tra gli altri anche Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Monica Guerritore.

Arriverà anche all’Università degli Studi di Palermo martedì 17 settembre dalle ore 12 il van guidato da Roberto Lipari. Il comico palermitano sta viaggiando in questi giorni lungo lo stivale per incontrare gli studenti e far conoscere la nuova App che per la prima volta permette di invertire i ruoli, saranno i ragazzi a dare i voti ai professori, almeno per una volta, così come accade nel suo film.

Dopo Milano, Torino, Roma e Catania, il tour si concluderà nella sua città dove Roberto Lipari raccoglierà gli sfoghi degli studenti che potranno dire la propria opinione sull’esperienza personale didattica all’interno dell’Ateneo, anche in modo anonimo.

Il film parla della storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.