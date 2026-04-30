Un’escursionista svizzera di 51 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi sulla cima di monte Gallo, a Palermo, a seguito dell’attacco di cinque cani di grossa taglia. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la centrale operativa 118 di Palermo – Trapani ha richiesto l’intervento della stazione Palermo del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico siciliano.

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche a causa di numerose ferite da morso riportate su tutto il corpo, che hanno causato una significativa emorragia. Per accelerare le operazioni di recupero nella zona impervia della vetta, è stato richiesto il supporto dell’aeronautica militare. Un elicottero dell’82° centro sar del 15° stormo, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi, ha imbarcato un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino presso la piazzola del 4° reparto volo della polizia di Stato.

Mentre le squadre territoriali risalivano il versante della montagna a piedi, il mezzo aereo ha individuato la ferita sulla sommità. Una volta raggiunta e stabilizzata dai soccorritori, la donna è stata issata a bordo dell’elicottero tramite l’uso del verricello.

L’operazione si è conclusa con lo sbarco della cinquantunenne presso l’aeroporto di Boccadifalco, dove un’ambulanza del 118 era in attesa per il trasporto d’urgenza all’ospedale Ingrassia. L’intervento è stato reso possibile grazie alla coordinazione tra la centrale del 118, il soccorso alpino, l’aeronautica militare e la polizia di Stato.