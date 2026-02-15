È esondato il fiume Imera ed è stata chiusa la statale 113 per le abbondanti piogge di oggi a Palermo e in provincia.

“Relativamente alla piena del fiume Imera la portata dell’acqua per fortuna sta diminuendo – dice il sindaco di Campofelice di Roccella Giuseppe Di Maggio – Abbiamo chiuso precauzionalmente la statale 113. Ma dopo qualche ora è stata riaperta.

Sono in continuo contatto con la protezione civile, la prefettura e le forze dell’ordine.

Se necessario darò ulteriori comunicazioni.

Raccomando sempre prudenza”.