Rugby serie C, gli arancioneri piazzano una meta nel finale

Trasferta amara per il Rugby Palermo che a Librino perde 29-8 a Librino sul campo dell’Amatori Catania nella prima giornata dell’intergirone del campionato di serie C. Nella fase che assegna la promozione in cadetteria, gli arancioneri subiscono la forza d’urto della compagine etnea, favorita del torneo.

Amatori Catania subito avanti

Che non fosse una trasferta facile per il Rugby Palermo era cosa nota. E l’Amatori Catania ci mette appena cinque minuti per sfondare ed andare in meta. Il punteggio rimane 5-0 per la squadra di casa perché viene mancata la trasformazione. A metà del primo tempo arriva un’altra meta non trasformata per i padroni di casa che scappano sul 10-0.

Segnali di vita per il XV allenato da Gioacchino La Torre che accorcia con Benfante su calcio piazzato portando il parziale sul 10-3. L’Amatori però non cala il ritmo. Al 32’ arriva la terza meta, ancora una volta non trasformata ed il punteggio dice 15-3 e le due squadre vanno all’intervallo.

Rugby Palermo in meta con D’Amato

Nella ripresa l’Amatori Catania trova la via della meta altre due volte e nel finale arriva la soddisfazione per il Rugby Palermo che con D’Amato piazza l’ovale oltre la linea. La meta palermitana però non viene trasformata ed all’80’ il punteggio finale recita 29-8 per gli etnei.

Arancioneri con la testa rivolta alla sfida di domenica prossima, 11 dicembre quando a Camporeale la squadra di Gioacchino La Torre affronterà il Bros Lecce che all’esordio ha perso in casa il derby pugliese con le Tigri Bari per 19-24. Nella terza gara della prima giornata il IV Circolo Benevento ha avuto la meglio sull’Ap Partenope 20-11.

Massari “Rammarico è per risultato, non per il gioco”

Al termine del match, il presidente Stefano Massari ha detto la sua. “Perdiamo il derby con la squadra favorita del torneo – sottolinea – ma il rammarico rimane per il risultato non per il gioco espresso dai ragazzi. Da rilevare le troppe punizioni prese, alli che nella passata stagione non si facevano. La tensione della gara avrà influito sicuramente, ignorate le raccomandazioni di Jack (La Torre, ndr) nella gran parte della gara. Nel primo tempo il punteggio 15-3. Poi abbiamo avuto la possibilità di accorciare le distanze con dei calci piazzati che non abbiamo sfruttato. Come al solito i complimenti vanno all’avversario: l’Amatoti Catania 1963”.

E prosegue: “Ci aspetta una settimana di duro lavoro perché dobbiamo limare i tanti errori visti in campo. Quindi testa già all’esordio in casa di domenica prossima contro il Bross di Lecce anch’essi battuti dal Bari nel derby pugliese”.

Massari conclude: “Per la prima volta domenica scenderanno due formazioni palermitane con l’esordio della squadra cadetta della Rugby Palermo con gli innesti dei ragazzi di Trapani e Marsala contro lìUnione Rugby Enna. Domenica oltre i nostri tifosi, ci saranno i cittadini di Camporeale a sostenerci. Una nota negativa gli infortuni di Librizzi (lussazione spalla) e due falli (placcaggi alti) rimediati dal nostro estremo Di Fiore entrambi sostituiti. Per fortuna saranno già disponibili da martedì per gli allenamenti”.