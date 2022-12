Rugby serie C, al via la seconda fase, arancioneri trovano casa a Camporeale

Finita la lunga pausa, riparte il cammino del Rugby Palermo impegnato nel girone interregionale di serie C per l’accesso alla serie B.

Domani, domenica 4 dicembre alle 13.30, infatti, la squadra arancionera sarà impegnata sul campo dell’Amatori Catania per la partita inaugurale della seconda fase della stagione.

Il Rugby Palermo è stato inserito nel girone con altre vecchie conoscenze: Tigri Bari, Bros Lecce, IV Circolo Benevento Rugby ed Ap Partenone. Con le due pugliesi ed i sanniti, i siciliani si sono già incrociati la scorsa stagione con ottime prestazioni e buonissimi risultati chiudendo quel girone al secondo posto e sfiorando l’accesso ai play off promozione per la serie cadetta. La formula rispetto allo scorso campionato è leggermente cambiata: chi vince il girone festeggia la promozione in cadetteria.

Rugby Palermo esordio a Librino

Domani, dunque, con calcio di inizio alle 13.30, il XV allenato da Gioacchino La Torre tornerà in campo affrontando nuovamente l’Amatori Catania al San Teodoro Liberato di Librino, quartiere del capoluogo etneo, con il quale ha esordito nella prima fase perdendo 17-12. Gli etnei sono favoriti per la promozione in cadetteria: hanno in rosa ragazzi provenienti dalla serie A.

Camporeale sarà la casa degli arancioneri

Gli arancioneri sono pronti a lottare in campo ma hanno il rammarico, divento ormai consapevolezza, di non poter giocare le partite interna a Palermo. Come è noto la squadra ha cercato casa fin dall’estate non potendo più contare sulla disponibilità del campo della Fincantieri all’Acquasanta.

Massari “Grazie agli amici di Camporeale”

Queste le parole del presidente del club arancionero Stefano Massari rilasciate a BlogSicilia. “Come detto per la passata stagione la nostra partecipazione alla fase promozione è da esperienza per i ragazzi palermitani. Che meriterebbero altro. Non solo per l‘impegno in campo ma i sacrifici che si fanno per portare avanti questo sport a Palermo, come ormai noto siamo senza un campo. Le partite casalinghe le faremo a Camporeale dato che in città non sono riuscito a trovare un campo disponibile. Da qui a Camporeale c’è un po’ di strada ma devo dire un grazie agli amici del Camporeale Calcio e al sindaco del paese che appena chiesto la disponibilità, era un venerdì sotto una pioggia scrosciante, me l’ha concessa immediatamente”.

Il presidente prosegue parlando della sfida all’Amatori Catania. “Jack (Gioacchino La Torre, ndr) in questa settimana ha ricordato ai ragazzi di continuare la strada presa è quello che il campo ci darà lo prenderemo sempre come una vittoria”.

Il calendario del Rugby Palermo

Il Rugby Palermo esordirà domani, 4 dicembre con l’Amatori Catania, poi ospiterà il Bros Rugby l’11 dicembre a Camporeale. Poi trasferta sul campo del Partenope il 22 gennaio 2023, il 29 gennaio in casa con il Tigri Bari, il 19 febbraio trasferta a Benevento col IV Circolo.

Il girone di ritorno scatta il 26 febbraio con la sfida interna all’Amatori Catania, il 19 marzo trasferta a Lecce sul terreno del Bros Rugby, il 2 aprile sfida casalinga con la Partenope, il 23 aprile ultima trasferta a Bari, poi il 30 aprile match con il IV Circolo Benevento. La prima del girone festeggerà la promozione in serie B.

In campo a Catania anche l’Under 15

A Catania domani saranno impegnati anche gli Under 15 del Rugby Palermo. Insieme ai ragazzi degli Elimi Trapani e dei Fenici di Marsala, gli arancioneri affronteranno i pari età del Cus Catania.