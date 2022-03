Esplosione in via Libertà, due avvocatesse palermitane sono rimaste ferite

Ignazio Marchese di

12/03/2022

Sono due avvocatesse palermitane di 32 anni le giovani rimaste ferite nell’esplosione dell’ordigno rudimentale in via Mazzini davanti al gazebo del locale al Viale che fa angolo con via Libertà. Le due donne sono state portate in ospedale al Villa Sofia. Chi le ha sentite racconta che stanno bene. Solo tanta paura per quanto successo verso mezzanotte. Le due giovani avevano trascorso la serata in locale e stavano tornando a casa quando sono state investite dalle schegge del bidone bianco dove era stato messo l’ordigno. Gli agenti della polizia stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli autori dell’intimidazione. L’esplosione a notte fonda Un ordigno è esploso la scorsa notte dentro un bidone bianco del locale Al Viale che si trova ad angolo tra via Mazzini e via Libertà. Due ragazze che erano uscite da un locale vicino e si stavano salutando sono state investite dalle schegge del bidone di plastica e sono state leggermente ferite. Sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia. Le loro condizioni non sono gravi. L’ordigno era stato piazzato dentro uno dei bidoni bianchi della differenziata che si trovavano posizionati davanti al gazebo. Sono intervenuti numerosi agenti di polizia e della scientifica per cercare di trovare utili elementi per risalire a chi ha messo l’ordigno e soprattutto per quale scopo. L’area è stata transennata e i rilievi sono proseguiti fino a tarda notte. L’incendio alla pizzeria la Brace Un incendio a fine dello scorso anno aveva danneggiato il gazebo nella pizzeria polleria la Brace in via Principe di Scordia a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco attorno alle 3 di notte e le volanti della polizia. Sono in corso indagini da parte della polizia di stato per stabilire le cause del rogo. I funzionari dei vigili del fuoco hanno eseguito dei sopralluoghi per la relazione tecnica che servirà per stabilire se le fiamme siano partite da un cortocircuito o siano dolose. L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno visto le fiamme e salire una coltre di fumo intenso. I pompieri sono stati impegnati per alcune ore prima di mettere in sicurezza la zona. Questa mattina gli operai stanno lavorando per sostituire le parti del gazebo danneggiate dall’incendio. Incendio di un negozio alla Kalsa Un incendio lo scorso anno era divampato danneggiando un’attività di via Torremuzza, la Kalsamatic. Un piccolo negozio con dentro diversi distributori automatici di bevande, snack e altro ancora. Sono intervenuti gli investigatori della polizia e le squadre antincendio. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per chiarire la natura del rogo. Le piste più accreditate sono quelle di un cortocircuito o di un malfunzionamento di una cassetta di derivazione elettrica. Le fiamme hanno annerito anche il prospetto di palazzo Torremuzza. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

