Intervento dei vigili del fuoco e del 118

Esplosione in via Uccello nella zona di via Olio di Lino a Palermo. Sono andate in fiamme sette bombole in un capannone dove di lavorava la frittola.

Le esplosione sono state udite in zona e alcuni residenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 arrivati di corsa in zona dopo le prime telefonate.

E’ stato messo in campo il piano di soccorso per le emergenze. Sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme ed evitare che il rogo possa propagarsi alle abitazioni vicine.

Alcuni residenti sono rimasti intossicati. Qualcuno è stato colto da attacchi di panico per le esplosioni. Una donna incinta è stata portata in ospedale.