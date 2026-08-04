Sergio Vespertino, grande mattatore palermitano, amato dal pubblico di ogni età per aver saputo trasformare la tradizione comico-popolare in un linguaggio teatrale raffinato, profondo e personale, è in tour nella sua Sicilia con alcune produzioni Agricantus di Palermo, con la direzione artistica di Vito Meccio, inserite nel circuito dei Teatri di pietra. Tra di esse “Essere o non essere Shakespeare”, spettacolo scritto a quattro mani con Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera. Lo spettacolo, mercoledì 5 agosto, alle 21, va in scena nell’area archeologica di Himera a Termini Imerese (Palermo). In “Essere o non essere Shakespeare” Vespertino veste i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità di William Shakespeare, coinvolgendo gli spettatori in un’irresistibile indagine tra citazioni e comicità: «Nel corso dello spettacolo parlo di lui, non delle sue opere, e lo metto in discussione. A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?».

Per tutto agosto lo spettacolo continua a circuitare in Sicilia: domenica 16 agosto Anfiteatro Piano delle Fontane di Tusa (Me); lunedì 17 agosto al Villaggio Preistorico di Ustica (Pa); mercoledì 19 agosto Parco archeologico di Selinunte Castelvetrano (Tp); venerdì 21 agosto Cattedrale di Triokala di Caltabellotta (Ag); martedì 25 agosto tra le rovine della Chiesa Madre di Montevago (Ag). Le produzioni della Cooperativa Agricantus, diretta da Vito Meccio, confermano la volontà di portare nei teatri e nei luoghi della storia opere capaci di parlare a un pubblico trasversale, creando ponti tra passato e contemporaneità.

Informazioni Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 3519072781; tel 091 309636. Biglietto: € 15. Biglietteria on line

Luogo: Area archeologica di Himera, SS 113 Settentrionale Sicula, 38, TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

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