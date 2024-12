La stagione estiva dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo si arricchisce di due nuovi voli diretti della compagnia easyJet: Palma di Maiorca e Bristol.

Il collegamento con la località balneare e capoluogo dell’isola spagnola Maiorca partirà a giugno e proseguirà fino ad agosto, lunedì e venerdì. La seconda rotta, Bristol, scatterà dal 26 giugno fino a ottobre, giovedì e domenica.

Le novità

Tra le novità già annunciate nella summer 2025 troviamo il diretto per Newark della United, la conferma da parte di Neos per i voli diretti con destinazione New York, e Volotea con Bilbao e Heraklion.

“La stagione estiva si preannuncia ricca di novità e voli – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano – Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, con il completamento dei lavori dell’infrastruttura aeroportuale, tenendo presente che chiuderemo l’anno a circa nove milioni di passeggeri in transito, replicando il record dello scorso anno con un milione di passeggeri in più, con oltre il trenta per cento da voli internazionali”.

La rotta per New York

A partire dal 3 giugno 2025, Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta che collegherà l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese a New York JFK. Un’ulteriore opportunità di crescita per la compagnia aerea parte di Alpitour World che con la nuova direttrice diversifica e incrementa ulteriormente la propria attività di linea.

Il volo sarà attivo fino al 15 ottobre 2025 e opererà una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti.

L’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 16:00 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 8:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo a New York alle 13:50. Con questo nuovo collegamento, Neos amplia il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 con tre frequenze settimanali sulla tratta Milano Malpensa-New York e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Inoltre, da giugno ad ottobre 2024, la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, già riconfermato per il nuovo anno, che ha fatto registrare performance molto positive.