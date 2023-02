“Chiediamo che il Governo si impegni a trovare una soluzione che consenta di procedere alla programmazione pluriennale”. Lo dice il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. L’argomento è il settore della forestazione su cui De Luca, aveva chiesto l’estensione della copertura finanziaria fino al 2025. “Non si tratta solo di una questione economica, soprattutto c’è l’esigenza di procedere ad una seria programmazione”, dice.

“Governo dia risposta definitiva”

“Fino ad oggi – aggiunge – si è proceduto con una gestione ordinaria impedendo di attuare interventi importanti. Il problema principale in questo contesto non è ovviamente ascrivibile al comparto in sé, ma la responsabilità è da ricercare in quella politica che non è riuscita a essere consequenziale rispetto agli obiettivi che vengono prefissati in relazione all’utilizzo di determinate risorse. Ci aspettiamo che il Governo fornisca una risposta definitiva che consenta all’intero comparto della forestazione di avere una garanzia complessiva sia in termini di risorse che di programmazione”.

Serve programmazione complessiva

Come afferma il leader di Sud chiama Nord, “gli uffici devono essere messi nelle condizioni di predisporre progetti concreti e per fare ciò è necessario garantire la copertura finanziaria triennale. Questo, infatti, consentirebbe di dare stabilità al settore procedendo a una programmazione complessiva che possa evitare lo stop all’attività creando disagi al territorio e ai lavoratori e di stabilire in termini definitivi la priorità dell’utilizzo dei fondi extraregionali su settori che sono strategici”.

“Comparto della forestazione strategico”

“Se questo Governo ritiene il comparto della forestazione strategico deve dimostrarlo, deve essere consequenziale partendo dalla predisposizione delle risorse necessarie. Il Governo ha l’occasione di dare un chiaro segnale di discontinuità con il passato, scrollandosi di dosso l’accusa di utilizzare il comparto come un ammortizzatore sociale. L’assessore spieghi oggi perché la forestazione non è un elemento che possa portare a un vincolo triennale delle risorse. Dite chiaramente che dovete fare altri tipi di operazione di basso cabotaggio. Sud chiama Nord e Sicilia Vera non ci stanno. Non ci sta bene che i fondi extraregionali siano utilizzati con queste finalità”.