Le politiche per la casa al centro dell’attività dell’Europa ma senza mai dimenticare lo sguardo puntato alle isole del Mediterraneo. A Strasburgo l’eurodeputato Marco Falcone continua la sua battaglia dopo aver portato in Sicilia la Commissione Housing della Comunità Europea.

Tema della casa finalmente prioritario in Europa

“Abbiamo ascoltato con grande interesse la relazione del commissario Jorgensen sulla casa e noi del Partito Popolare europeo e di Forza Italia prendiamo atto, con grande favore del fatto che finalmente il tema della casa diventa prioritario non soltanto in Italia ma in Europa” dice l’eurodeputato azzurro ai microfoni di Total Eu.

“La casa come primo elemento strategico della prima cellula per la costituzione di una società, cioè il tetto per la famiglia, per noi rappresenta un elemento sacro. Ecco perché da un lato siamo molto soddisfatti della relazione del commissario europeo ma dall’altro lato vorremmo che si puntasse in una direzione precisa e speriamo di trovare questi riferimenti quando leggeremo ancora più approfonditamente il dossier”.

“Vorremmo che si puntasse sulla certezza delle risorse, perché da un lato dobbiamo dare una certezza degli interventi e quindi inevitabilmente questo passa dalle risorse che vengono messe a disposizione. Dall’altro lato guardiamo con molta attenzione la sburocratizzazione, la semplificazione delle procedure”.

Allargare il perimetro degli aiuti di stato consentiti

“Guardiamo anche all’alleggerimento degli aiuti di Stato, cioè consentire agli Stati, agli enti locali di poter utilizzare le proprie risorse per poter realizzare non soltanto nuovi immobili ma anche per poter rilevare, riprendere, ristrutturare, riutilizzare il patrimonio esistente. Significa creare rigenerazione urbana e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini non soltanto europei, non soltanto italiani, ma io dico anche insulari della parte meridionale dell’Europa e quindi mi riferisco alle isole”.

“Bisogna intervenire su una defiscalizzazione che serva ad alleggerire il peso delle tasse sugli imprenditori che intendono investire nella realizzazione delle nuove case o nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Lo si può fare, ad esempio, con l’alleggerimento di un’imposta che potrebbe essere appunto quella dell’Iva”.

“Il principio dell’insularità è un principio cardine anche nel Trattato di funzionamento dell’Unione europea in senso di coesione sociale ecco perché noi abbiamo chiesto, come gruppo del Partito Popolare europeo, che il principio dell’insularità venga attenzionato. Lo si può fare prevedendo degli interventi mirati appunto per le isole, per i centri e le aree rurali o interne, tutto per poter prevedere interventi mirati per la realizzazione di nuove abitazioni ma anche per il recupero e quindi per consentire che in quelle zone non vi sia uno spopolamento”.

