La Coppa del Mondo vinta dall’Italia di Marcello Lippi in Germania il 9 luglio 2006 torna a Palermo. Sarà l’ex portiere di Milan, Chelsea e Palermo, Marco Amelia, uno dei protagonisti della “notte magica” di Berlino, a portarla in Sicilia nella settimana dello “European Soccer Camp”, lo stage organizzato dalla La Cavera Academy di Francesco La Cavera in collaborazione con TalentPLAYERS®, per ragazzi e ragazze a partire dai cinque anni.

Un’edizione ‘Mundial’ quella del nono anno. E non solo per la presenza di Marco Amelia, testimonial della La Cavera Academy insieme al neo interista Radja Nainggolan, ma anche per la partecipazione straordinaria di Vincenzo Di Palma, preparatore dei portieri della Nazionale Italiana con Cesare Prandelli, Antonio Conte e Roberto Mancini. Tra i suoi allievi Sébastien Frey e chiaramente ‘Sua Maestà’ Gigi Buffon.

Una settimana di calcio e divertimento per gli 80 giovani calciatori provenienti da Belgio, Lussemburgo, Francia e Portogallo e dalle accademie affiliate di Roma, Napoli e Bisceglie, che saranno impegnati in due sedute di allenamento giornaliere sui campi in erba sintetica di ultima generazione dello “Sport Village Tommaso Natale” di Giacomo Tedesco, dal 09 al 14 luglio.

“Lo European Soccer Camp 2018 ha dentro l’orgoglio di essere italiani – dichiara Francesco La Cavera, responsabile tecnico della La Cavera Academy -. Nonostante l’assenza della Nazionale in Russia, abbiamo portato a Palermo un po’ di azzurro con Marco Amelia, la Coppa del Mondo in esposizione e Vincenzo Di Palma. Vorrei ricordare altri due grandi professionisti: il portoghese Jorge Veloso dallo Standard Liegi e Gianni Iurino da Bari. Il mio Mondiale l’ho già vinto con la convocazione nella Nazionale della Diaspora Italiana nel Mondo”.

Lo European Soccer Camp garantisce ai giovani calciatori anche un supporto manageriale con Umberto Calaiò, agente ufficiale della La Cavera Academy, e medico con lo Studio Medico Fisiokinesiterapia Nigito, nel quale verranno effettuati test sull’equilibrio posturale grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Confermata, inoltre, la presenza della LifeMedica, azienda specializzata per la riabilitazione e la fisioterapia sportiva, fornitore ufficiale per il materiale sanitario. In campo le attrezzature della Mectronic Medicale e della Desmotec, leader nelle tecnologie per allenamento isoinerziale, preparazione atletica e riabilitazione, della serie VLine.

Domenica 8 Luglio, ore 18:00 | “Saracen Sands Hotel & Congress Centre” – Via Libertà, 128A – Isola delle Femmine PA

Conferenza stampa di presentazione

Lunedì 9 luglio, ore 9:30 | “Sport Village Tommaso Natale” – Via Aiace, 101 – 90151 Palermo

Cerimonia Inaugurale

Mercoledì 11 luglio, ore 15:30 | “Sport Village Tommaso Natale” – Via Aiace, 101 – 90151 Palermo

TalentPLAYERS® La Cavera Cup

Giovedì 12 luglio, ore 15:30 / 17:00 | “Sport Village Tommaso Natale” – Via Aiace, 101 – 90151 Palermo

Esposizione Coppa del Mondo 2006

Ore 17.30 – Conferenza stampa con Marco Amelia

Venerdì 13 Luglio, ore 15:30 | “Sport Village Tommaso Natale” – Via Aiace, 101 – 90151 Palermo

Cerimonia di chiusura “L’ultimo gol”

Venerdì 13 Luglio, ore 18:30 | “Saracen Sands Hotel & Congress Centre” – Via Libertà, 128A – Isola delle Femmine PA