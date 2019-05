La nota della sezione giovanile di FI a Palermo

“Forza Italia è stata premiata dal lavoro svolto dal partito negli ultimi anni”, lo afferma il coordinatore giovanile di Palermo del partito targato Silvio Berlusconi. Giovanni Tarantino è vice coordinatore della classe giovanile di Forza Italia a Palermo.

“Nell’occasione dei festeggiamenti per il neo deputato europeo Milazzo – fa sapere -, non posso che esprimere la mia più assoluta soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto da un giovane palermitano che ha saputo, fin dal primo momento, comprendere le esigenze di noi siciliani. Avere una persona competente al parlamento europeo è per tutti noi una garanzia per poter iniziare a sperare nel rilancio della nostra isola, oramai da anni in difficoltà per la soffocante crisi”.

Il giovane rappresentate forzista chiede agli eurodeputati eletti del proprio partito di farsi carico dei problemi che affliggono i giovani del Sud, e della Sicilia in particolare. “Noi giovani – continua Tarantino- speriamo che a livello europeo possano essere portate avanti politiche di inclusione giovanile, soprattutto per abbattere i gravi tassi di disoccupazione che caratterizzano la nostra Nazione. La Sicilia si sta sempre più privando delle sue eccellenze che, a causa della mancanza di lavoro, si ritrovano costrette ad emigrare verso nazioni più sviluppate economicamente”.

E conclude ringraziando il coordinatore regionale di Forza Italia. “Un altro ringraziamento doveroso – conclude Tarantino – va al nostro coordinatore regionale, l’Onorevole Gianfranco Miccichè, che si è dimostrato, per l’ennesima volta, come un faro per Forza Italia, riuscendo a condurre il partito verso un risultato strabiliante: riuscire a far raggiungere a Forza Italia una percentuale che raddoppia il dato nazionale nonostante il momento di grande crisi politica per la nostra amata terra”.