“Abbiamo lottato, abbiamo girato instancabilmente, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo vinto tutti insieme”. Sono le frasi contenuti in un mirabolante video di Giuseppe Milazzo, il candidato di Forza Italia fortemente voluto da Gianfranco Miccichè e al centro di tutti gli scontri interni al partito. un video auto celebrativo girato e montato con sistemi professionali che racconta in breve e per immagini la campagna elettorale con stile e musica che sembrano proprio quelli della trasmissione di Barbara D’Urso,

Un video che conferma quanto dichiarato ieri da Miccichè ovvero che la campagna elettorale è stata fatta da tanti quarantenni che hanno girato la Sicilia ma che conferma anche la chiara indicazione di voto: “Milazzo – Iacolino”, se insomma si vota per Milazzo e se aggiungi una donna è la Iacolino. Nel video, infatti, compare in bella evidenza un facsimile che conferma la scelta di scuderia di non dare indicazioni di voto per Berlusconi in Sicilia.

Una scelta chiara, dunque, e che non viene celata in alcun modo. Eccolo il video ‘galattico’ realizzato per festa di ringraziamento di Milazzo agli elettori