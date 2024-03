Il nuovo arrivato "È tempo di nuove sfide, di nuovi obiettivi”

Eusebio Dalì aderisce alla Democrazia Cristiana passando da Forza Italia al partito di Cuffaro. Lo ha annunciato lo stesso Dalì in un post su Facebook.

“Ho scelto questo nuovo percorso – scrive – perché è quello che più mi rappresenta, umanamente e politicamente. Umanamente, perché conosco e stimo Totò Cuffaro da sempre, da quando mossi i miei primi passi in politica, proprio sotto le sue ali. Politicamente, perché sono un democristiano e ho sempre portato con orgoglio questa croce, anche quand’essa non era delizia. Ringrazio di cuore Gianfranco Miccichè, il quale è stato l’artefice dei ‘migliori anni della mia vita’ e al quale vorrò sempre un mondo di bene. È tempo, per me, di una nuova esperienza, di nuove sfide, di nuovi obiettivi”.

Non sono mancate le reazioni e gli auguri di buon lavoro. I primi a rivolgersi al nuovo arrivato in casa Democrazia Cristiana sono Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito, e Santi Bellomare, segretario provinciale nel capoluogo siciliano.

Cuffaro, “Lo aspetta un clima di gioia e tanto lavoro”

“La scelta di Eusebio Dalí di tornare a casa è per la Democrazia Cristiana motivo di prestigio e soddisfazione. Lo aspetta un clima di gioia, tanto lavoro e tanto impegno per difendere e custodire i nostri valori e per far vincere le cose che contano”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc commentando l’adesione di Eusebio Dalí.

Bellomare, “Riabbracciamo un amico”

“Siamo felici di riabbracciare Eusebio Dalí nella nostra comunità politica, con il suo ritorno a casa ritroviamo un amico con il quale abbiamo condiviso l’esperienza del movimento giovanile guidati già allora dal nostro leader Totò Cuffaro. Sono certo che con la sua competenza Eusebio aggiungerà contenuti importanti alle nostre progettualità e saprà farsi apprezzare per la passione che metterà a disposizione del nostro partito che conferma di essere in costante crescita”. Lo dichiara Santi Bellomare, segretario provinciale della Dc a Palermo.

