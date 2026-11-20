L’incontro sarà introdotto e moderato dal professore Angelo Cuva

Come contrastare l’evasione fiscale e come incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari nel nuovo quadro delineato dalla riforma del sistema fiscale. Sono i temi al centro del convegno “Evasione fiscale: strategie di contrasto e tax compliance alla luce della riforma tributaria. Il ruolo delle Agenzie fiscali e della Guardia di Finanza”, in programma martedì 24 novembre, alle 16.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, in piazza Marina 61.

L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza. L’obiettivo è promuovere un confronto approfondito tra il mondo accademico e le istituzioni impegnate sul fronte del controllo e della prevenzione, mettendo a fuoco sia le strategie di contrasto all’evasione sia gli strumenti che favoriscono la tax compliance, cioè la propensione del contribuente a rispettare spontaneamente le norme fiscali.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del rettore dell’Ateneo palermitano, Massimo Midiri, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Alessandro Langella, del direttore regionale Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Davide Miggiano, e della direttrice regionale Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, Claudia Cimino. Interverrà anche il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

Il confronto entrerà poi nel vivo con tre contributi tecnici, che offriranno il punto di vista operativo dei diversi soggetti coinvolti nell’attività di contrasto. Carlo Bozzi, comandante del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, illustrerà l’azione della Guardia di Finanza. Giovanni Presti, capo Area Analisi Antifrode della Direzione Territoriale Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e Maurizio Rallo, capo Ufficio Analisi del Rischio della Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, porteranno l’esperienza delle rispettive amministrazioni, con particolare attenzione alle attività di analisi antifrode e di analisi del rischio.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Angelo Cuva, delegato del Rettore ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Il convegno si propone dunque come un’occasione di dialogo tra ricerca universitaria e amministrazione finanziaria, per riflettere sull’efficacia degli strumenti di contrasto all’evasione e sul ruolo che prevenzione, analisi dei dati e collaborazione con i contribuenti sono chiamati ad assumere nel nuovo sistema tributario.