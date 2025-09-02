Le associazioni Sicilia Terra Mia APS ASD (responsabile Alessio Adinolfi) e Commando Dragoni (responsabile Andrea Colletti), con il patrocinio gratuito del Comune di Trappeto, sono liete di annunciare un evento speciale che si terrà il prossimo 27 settembre presso il Campo Sportivo S. Militello. L’iniziativa ha un triplice scopo.

1.⁠ ⁠Avvicinamento al Softair

L’evento mira a far scoprire il softair ai giovani e non solo. Questa attività, più di un semplice gioco, è uno sport che insegna valori fondamentali come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la disciplina. Sarà un’opportunità per praticare sport all’aria aperta in un ambiente sicuro e controllato, divertendosi in compagnia.

2.⁠ ⁠Prossimità con le Forze dell’Ordine

Saranno presenti le Forze dell’Ordine, un gesto simbolico per rafforzare il legame tra le istituzioni e la popolazione locale. La loro partecipazione all’evento dimostra la vicinanza e l’impegno comune per la sicurezza e il benessere della comunità.

3.⁠ ⁠Raccolta Fondi Benefica

L’evento avrà una finalità solidale: una raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ospedale di Palermo, specificamente per il reparto che si occupa della cura del cancro infantile. È un’importante iniziativa per sostenere i bambini e le loro famiglie che affrontano una battaglia così difficile.

Le associazioni e il Comune di Trappeto invitano tutta la popolazione a partecipare numerosa a questo evento che unisce sport, solidarietà e senso civico.

Luogo: Campo Sportivo di Trappeto S. Militello, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 12:00

