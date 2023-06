Il grande ritorno dopo anni di chiusura

Riapre l’ex bar Mazzara nel salotto di Palermo e ritorna alle origini. In via Magliocco, infatti, dopo il debutto nel 1967 riapre il Charleston, il “tempio” dell’alta cucina palermitana che prima delle sedi a Mondello (la prima all’interno dell’Antico stabilimento balneare) avviò proprio in quei locali la storica attività. Lasciato il centro storico nel 2000, ora lì torna dopo 23 anni.

La riapertura

Come scrive Federica Virga su Palermotoday, l’apertura avverrà nei prossimi mesi, anche se già la squadra è al completo: 23 le persone assunte, guidate dallo chef Gaetano Verde. Intanto la sede di Mondello di viale Regina Elena chiuderà entro l’anno, concentrando le sue energie sull’unico ristorante che porterà questa insegna, ancora una volta in centro città.

Il nuovo locale che sorgerà in quella che oggi si chiama piazzetta Flaccovio, ad angolo con via Magliocco, secondo quanto appreso da PalermoToday, si svilupperà su tre piani: al pianterreno, infatti, un bar dedicato la mattina alla colazione (nel segno di una continuità con la storica pasticceria), a pranzo bistrot (che riproporrà i piatti della tradizione Charleston, come la celebre “melanzana Charleston”) e la sera cocktail bar. Al primo piano, invece, il “fine dining”, per una cucina raffinata che permetterà di gustare piatti gourmet. Ci sarà anche un piano seminterrato, la cui destinazione resta al momento top secret.

La chiusura del Mc Donald’s al Politeama

Dopo 25 anni Mc Donald’s al Politeama chiude. Non c’è ancora l’ufficialità e l’azienda non ha ancora comunicato niente, ma il primo fast food della catena americana ad aprire a Palermo nel ’98, quello di piazza Castelnuovo non sarebbe all’avanguardia come gli altri ristoranti del mondo e dunque sarebbe stata scelta la chiusura, non rispettando quelli che sarebbero i protocolli d’azienda, secondo le indiscrezioni raccolte e riportate da PalermoToday.

La chiusura e la nuova apertura

La chiusura dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate. Mc Donald’s tuttavia non abbandonerà Palermo, anzi è in programma un altro modernissimo punto vendita, con la previsione di una nuova apertura: Palermo Nicoletti, in zona Tommaso Natale, che, se tutto confermato, dovrebbe aprire le porte quest’estate. Si parla anche di un locale sempre in centro, in via Amari, ma anche qui non ci sono ancora certezze e si parla sul campo delle ipotesi.

