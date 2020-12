Il via libera

Autorizzato il proseguimento della cig straordinaria per i lavoratori della Blutec di Termini Imerese in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Lo fa sapere il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nota, spiegando che è stato emesso il relativo decreto dalla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali.

“Grazie all’intervento del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, la prosecuzione dell’integrazione salariale continuerà fino al 30 giugno 2021”, sottolinea. Il decreto consente che il trattamento di integrazione salariale prosegua senza alcuna soluzione di continuità rispetto al periodo già autorizzato.

“A poche ore dalla fine di questo 2020 siamo felici di poter dare una positiva notizia ai lavoratori della BLUTEC di Termini Imerese (PA). È stata infatti firmata la cassa integrazione che i lavoratori riceveranno in soluzione di continuità fino a giugno 2021. Un grazie particolare va alla ministra Nunzia Catalfo per l’impegno profuso in queste settimane e alla senatrice Antonella Campagna che ha seguito passo passo tutto il procedimento”. A dirlo il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri.

“Proprio in queste ore – spiega Sunseri – si è riusciti a trovare una soluzione ad un problema che non dipendeva dal Governo. È infatti arrivata qualche minuto fa la nota di conferma del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal Ministero del Lavoro hanno appena firmato e inviato il decreto al Ministero dell’Economia e Finanze che permetterà l’erogazione delle spettanze ai lavoratori per la prima metà del 2021. Ancora una volta grazie al governo a trazione Movimento 5 Stelle, vengono date soluzioni concrete. Adesso concentriamoci tutti insieme sul futuro del nostro territorio” – conclude Sunseri.

Nelle scorse settimane svariati erano stati gli appelli del mondo sindacale sul Governo per sbloccare la cigs. La Cigs infatti era scaduta lo scorso 17 ottobre. L’azienda in amministrazione straordinaria aveva chiesto un ulteriore anno di proroga degli ammortizzatori per l’attuazione del piano che dovrebbe prevedere il rilancio del sito termitano. Intanto da ottobre i 635 lavoratori non avevano ricevuto più nessuna erogazione. Adesso finalmente la situazione può dirsi sbloccata.