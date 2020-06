Intervento anche dei colleghi in servizio

Un ex vigile del fuoco in pensione di 71 anni a Palermo ha evitato che una bombola in fiamme potesse esplodere.

E’ successo a Palermo e l’eroe di questa storia è Gioacchino Lo Verde. In bermuda stava transitando in piazza Fratelli Sant’Anna. Ha visto la bombola nel balcone in fiamme. Ha affidato la Vespa alla polizia municipale e con il casco in testa della moto è salito su al secondo piano riuscendo a sventare una potenziale tragedia.

E’ successo tutto questa mattina, in piazza Fratelli Sant’Anna. Il proprietario di casa, un uomo di circa 60 anni, lo ha fatto entrare. L’ex vigile del fuoco che da 19 anni ha appeso la divisa ha cercato di raffreddare con l’acqua la bombola, che non era collegata alla cucina.

Il tempo necessario per consentire ai colleghi, vigili del fuoco in servizio per completare l’intervento e mettere in sicurezza l’abitazione.