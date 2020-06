Serie B

Sabato 20 giugno, alle 18, il Trapani riprenderà la corsa alla salvezza ma dovrà vedersela con il Frosinone, terzo in classifica con l’obiettivo di tornare in Serie A senza passare per la lotteria dei Playoff. Sono, infatti, soltanto due i punti che separano i ciociari dal Crotone.

Il Trapani, invece, se vuole centrare l’obiettivo della permanenza in Serie B, dovrà trarre il massimo possibile dalle ultime 10 partite. La classifica, infatti, dice che i granata sono a 8 punti dal Venezia (per disputare il Playout) e 9 dalla Cremonese (per uscire fuori dalla zona retrocessione). Insomma, l’obiettivo è arduo e lo sa bene anche Fabrizio Castori: «Siamo consapevoli di dover realizzare un capolavoro. Non dovremo sbagliare nulla, o quasi. Servirà un finale al massimo per centrare una salvezza che noi vogliamo fortemente… Sappiamo che sarà dura e difficile, ma siamo convinti di potercela fare. La paura non rientra nel mio vocabolario…», ha detto di recente.

Prima della sospensione per l’emergenza coronavirus, la squadra siciliana aveva racimolato 5 punti in 5 partite, ‘frutto’ di una vittoria (4-1 all’Entella), tre pareggi (Empoli, Juve Stabia e Spezia) e una sconfitta (0-5 con la Cremonese).

Il Frosinone allenato da Alessandro Nesta, invece, di punti in altrettante partite ne ha guadagnati 10 grazie a 3 successi (Perugia, Cosenza e Salernitana), un pareggio (2-2 con il Livorno) e una sconfitta (0-2) con la Cremonese.

Le probabili formazioni:

Trapani (3-5-2): Kastrati; Fornasier, Strandberg, Pagliarulo, Scognamillo, Taugourdeau, Kupisz, Luperini, Voulibaly, Biabiany, Colpani.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Ariaudo, Salvi, Krajnc; Haas, Rohden, Maiello, Beghetto, Citron, Novakovich.

Ad arbitrare il match sarà Lorenzo Illuzzi della sezione AIA di Molfetta. Assistenti di gara Andrea Capone di Palermo e Davide Miele di Torino; quarto ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido.