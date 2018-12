questa sera all'auditorium rai

Metro Harp & Theatre con la direzione artistica di Francesco Panasci presenta “EXPERIMENTAL HARPDANCE”, spettacolo sperimentale di Arpe, percussioni e danzatori.

Giorgia Panasci Arpa

Chiara Bellamacina Arpa Celtica

Leandra Pannetto Percussioni

Fabio Dolce e Antonio Ceresia Danzatori e Coreagrafi

Direzione artistica dello spettacolo : Giorgia Panasci

Auditorium RAI – Sabato 22 dicembre ore 21.00.

Ingresso da Viale Strasburgo, Palermo.

Regia di Francesco Panasci

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo EXPERIMENTAL HARPDANCE è un contenitore artistico/culturale sperimentale che mette in risalto le maestranze e i tanti talenti siciliani e non, attraverso un unico linguaggio artistico condiviso: suoni& movimenti in spazi condivisi. Lo spettacolo intende promuove e valorizzare artisti nelle diverse specificità, ovvero la musica e la danza in unico soggetto artistico.

Uno spettacolo di musica e danza sperimentale con al centro uno strumento particolarmente “attrattivo” l’ARPA. Angelico ma non troppo l’arpa risponde, dal punto di vista armonico/melodico, completo quanto il Pianoforte. Nello specifico lo spettacolo prevede l’esibizione di giovanissimi professori musicisti, tra questi: Giorgia Panasci Arpista, Chiara Bellamacina Arpa Celtica, Leandra Pannetto Percussioni e i danzatori e coreografi Fabio Dolce e Antonino Ceresia.

L’arpa, le arpe fungeranno anche da strumento percussivo con altre percussioni ed effetti speciali.

Lo spettacolo prevede l’utilizzo di scenografie ed effetti luci che si muovono in relazione al progetto artistico.

il progetto ideato dalla Professoressa Giorgia Panasci ha carattere innovativo e sperimentale, nella quale gli artisti coinvolti interscambieranno il proprio ruolo di scena: il musicista interpreterà il danzatore e il danzatore, il musicista.

E’ un contenitore culturale e mediatico atto a promuovere i turismi in Sicilia promosso dall’Associazione ECU in compartecipazione con L’Assessorato Regionale al Turismo della regione Siciliana e con la Soprintendenza dei BB. CC.AA. di Palermo.

La rassegna prevede 12 tra spettacoli musicali, teatrali e concerti anche di Natale che si svolgeranno entro il mese di dicembre.

Metro Harp & Theatre è un progetto artistico/culturale sperimentale dove mette in risalto i tanti talenti siciliani e non, attraverso un unico linguaggio artistico condiviso.

EcuLab CoArt è invece il motore della formazione che promuove l’incontro tra artisti di diverso genere dove ognuno nelle proprie specificità promuove il proprio progetto che può trovare spazio in altre idee condivise e sperimentare nuove idee d’ insieme.

Metro Harp & Theatre intende comunque, attraverso specifiche azioni di promozione e divulgazione, promuovere siti culturali di attrazione turistica.

La musica, l’arte, il teatro fungono quindi da attrattore turistico nei periodi cosiddetti di “destagionalizzazione”.

Segue programma

Programma generale della rassegna Metro Harp & Theatre:

22 dicembre ore 21.00 Auditorium RAI Palermo spettacolo “Experimental HarpDance”

23 dicembre ore 11.00 Palazzo Ajutamicristo Concerto di Easy Jazz Project in Christmas

26 dicembre ore 18.30 Chiesa Santa Maria della Pietà (alla Kalsa) concerto Arpa & Ensemble di fiati

27 dicembre ore 11.00 San Giovanni degli Eremiti concerto “Solo Harp” con giorgia Panasci (sbigliettamento)

N.B. Il presente cartellone può subire variazioni e modifiche in corso d’opera

Tutti gli spettacoli in programma sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ad esclusione del concerto del 30 dicembre che prevede l’ingresso con biglietto a pagamento acquistabile presso il botteghino del chiostro San Giovanni degli Eremiti.

Info su: ecucretivelab.eu